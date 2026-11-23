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Έντονη αγανάκτηση και ανησυχία για τις καταγγελίες που αφορούν επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σκύλων εναντίον άλλων σκύλων, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους, στο καταφύγιο Animal Rescue Cyprus (ARC) στην Πάφο, εκφράζει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό που καταδεικνύουν τη σοβαρότητα των καταγγελλόμενων περιστατικών, εγείροντας ερωτήματα για τις συνθήκες φιλοξενίας, την ασφάλεια και την προστασία των ζώων στο συγκεκριμένο καταφύγιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε προηγούμενες καταγγελίες που, σύμφωνα με τους Οικολόγους, είχαν υποβληθεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στον χώρο. Το Κίνημα ζητά να διερευνηθεί κατά πόσο πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, εάν εντοπίστηκαν προβλήματα και ποια μέτρα λήφθηκαν, θέτοντας παράλληλα ζήτημα ενδεχόμενων παραλείψεων από πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για την επάρκεια του διαχωρισμού των σκύλων και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της συμβατότητάς τους πριν από τη συγκατοίκησή τους, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διασφαλίζεται πως κανένα ζώο δεν εκτίθεται σε κίνδυνο.

Το Κίνημα Οικολόγων ζητά:

Την άμεση απομάκρυνση των υπεύθυνων διαχειριστών από τη διαχείριση του καταφυγίου, μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης των καταγγελιών. Την άμεση και σε βάθος διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων περιστατικών και την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι σκύλων. Την πλήρη διερεύνηση των προηγούμενων καταγγελιών που είχαν υποβληθεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθώς και των ενεργειών ή παραλείψεων των αρμόδιων λειτουργών που τις χειρίστηκαν. Την άμεση διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο καταφύγιο και την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης, της διαχείρισης, της επίβλεψης, του διαχωρισμού των ζώων και των μέτρων ασφαλείας. Τη λήψη καταθέσεων από νυν και πρώην εργαζομένους, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι ενδέχεται να γνωρίζουν τη συχνότητα και την έκταση των περιστατικών. Την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ζώων που εξακολουθούν να φιλοξενούνται στον χώρο, ώστε να αποτραπούν νέες επιθέσεις, τραυματισμοί και θάνατοι. Την απόδοση ευθυνών για αμέλεια ή άλλες παραβιάσεις της νομοθεσίας και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο μέτρων και κυρώσεων.

Προσφυγή στην Επίτροπο Διοικήσεως

Οι Οικολόγοι ανακοινώνουν ότι θα προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία προς την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας να διερευνηθούν ενδεχόμενες παραλείψεις και ο βαθμός ανταπόκρισης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στις προηγούμενες καταγγελίες για το καταφύγιο.

«Δεν είναι δυνατόν σκύλοι να καταλήγουν κατασπαραγμένοι μέσα σε χώρους που φέρουν την ονομασία καταφύγια», αναφέρει χαρακτηριστικά το Κίνημα, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν σε ουσιαστική διερεύνηση.

Καταλήγοντας, οι Οικολόγοι υπογραμμίζουν ότι η προστασία και η ασφάλεια των ζώων αποτελούν υποχρέωση και όχι προαιρετική επιλογή, ενώ σημειώνουν ότι οι φωτογραφίες που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους είναι σοκαριστικές και αποτυπώνουν τον βίαιο θάνατο των σκύλων.