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Ολοένα και πιο συντονισμένα προωθεί πλέον η Αστυνομία στην Πάφο την αντιμετώπιση του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας, με αφορμή δύο επαναλαμβανόμενα μοτίβα των τελευταίων μηνών.

Αφενός μεν η πολύ συχνή καταγραφή ανήλικων στο τιμόνι μηχανοκίνητων οχημάτων και αφετέρου οι σχεδόν καθημερινοί βανδαλισμοί σε περιοχές της πόλης, έχουν σημάνει συναγερμό στις τάξεις της Διεύθυνσης Πάφου η οποία ασχολείται ενεργά πλέον με τον σχεδιασμό της εκστρατείας αντιμετώπισης των ανησυχητικών αυτών δεδομένων.

Μετά και τα νέα περιστατικά εντοπισμού ανήλικων οδηγών, παρά την αυστηροποίηση των μέτρων και την εντατικοποίηση της καμπάνιας, η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες της για αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος που εξελίσσεται σε μάστιγα εδώ και χρόνια. Σε αυτά τα πλαίσια, μέλη της Τροχαίας Πάφου και των Αστυνομικών Σταθμών της υπαίθρου, βρίσκονται ξανά στους δρόμους σε καθημερινή βάση με κύρια προσοχή εστιασμένη στην πάταξη του φαινομένου στο διαμέρισμα Χρυσοχούς, φαινόμενο που είναι διαχρονικά πολύ έντονο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα.

Τις τελευταίες μέρες αντίστοιχη εντατικοποίηση των ελέγχων και άλλων προειδοποιητικών δράσεων αναλαμβάνεται και σε περιοχές της πόλης της Πάφου όσον αφορά στο πρόβλημα των βανδαλισμών δημοσίων χώρων. Το ζήτημα έχει λάβει τόσο έντονες διαστάσεις που ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, με καθημερινές του παρεμβάσεις κακίζει τόσο την ανεύθυνση αυτή συμπεριφορά των αγνώστων, όσο και την μη αποφασιστική παρέμβαση των Αρχών για εξάλειψη του φαινομένου.

Η προσπάθεια, σύμφωνα με τους επιτελείς της δύναμης θα εντατικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, λόγω των επικείμενων εορτών και των διακοπών των μαθητών, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν φέτος μαύρα Χριστούγεννα για κάποιες οικογένειες αναφορικά με τα τροχαία, αλλά και μια κακή εικόνα της πόλης λόγω των βανδαλισμών και της ρύπανσης που κάποιοι προκαλούν.