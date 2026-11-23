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Το νέο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων του Netflix, με τίτλο «The One About Matthew Perry», σε σκηνοθεσία της Μέρι Ρόμπερτσον, αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική κινηματογραφική εμπειρία που αποφεύγει τα εύκολα κλισέ.

Αντί να εγκλωβιστεί σε μια απλοϊκή αφήγηση περί φήμης και τραγικής κατάληξης, η σειρά τιμά τη μνήμη του αγαπημένου ηθοποιού εστιάζοντας στην ουσία της ζωής του. Η σειρά δίνει χώρο στις πιο ουσιαστικές φωνές: στην αδελφή του Μία, σε παιδικούς φίλους και σε πρώην συντρόφους, ενώ δεν εστιάζει μόνο στους συμπρωταγωνιστές του. Μέσα από ειλικρινείς εξομολογήσεις, αναδεικνύονται η γενναιοδωρία, το χιούμορ και η ευφυΐα του, αλλά και τα σκοτεινά σημεία της πολύχρονης μάχης του με τα ναρκωτικά και τον εθισμό.

Αυτό που κάνει το ντοκιμαντέρ να ξεχωρίζει είναι ο σεβασμός με τον οποίο προσεγγίζει τη ζωή του. Ο Πέρι δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα θύμα των εξαρτήσεων, αλλά ως ένας άνθρωπος που πάλεψε επί δεκαετίες, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του για να βοηθήσει άλλους και άφησε πίσω του μια κληρονομιά ειλικρίνειας. Η κάμερα καταγράφει τον πόνο αλλά και τη βαθιά αγάπη των δικών του ανθρώπων, αποφεύγοντας το μελόδραμα.

Είναι μια παραγωγή που απαιτεί τον χρόνο σας και σας κρατά καθηλωμένους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν πρόκειται απλώς για μια αναδρομή σε μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία, αλλά για μια γενναία ματιά στην ανθρώπινη ευάλωτη φύση.

Τελικά; Αξίζει οπωσδήποτε τον χρόνο σας. Είναι μια βαθιά συναισθηματική και στοχαστική παραγωγή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας.

Ελεύθερα 22.11.2026