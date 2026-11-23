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Την έντονη αντίδραση της Αστυνομίας αλλά και του υπουργού Δικαιοσύνης προκάλεσε η άρνηση ουσιαστικά του ιατροδικαστή να διενεργήσει αυτοψία στη σκηνή που εντοπίστηκε νεκρή η 17χρονη μαθήτρια σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά.

Ερωτηθείς από το philenews αν τα θέματα αυτά, δηλαδή το πότε και πόσοι ιατροδικαστές παρευρίσκονται σε σκηνές, ξεκαθαρίστηκαν τον περασμένο Οκτώβρη σε διυπουργική σύσκεψη υπό την προεδρία του, ο κ. Φυτιρής απάντησε καταφατικά, αναφέροντας ότι έπρεπε οι ιατροδικαστές να είναι παρόντες σε τέτοια περιστατικά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι κάθε μέρα είναι on call ένας ιατροδικαστής που υποχρεούται να ανταποκρίνεται στις κλήσεις της Αστυνομίας. Ο ίδιος τόνισε ότι κατά τη σύσκεψη εκείνη είχαν ληφθεί και άλλες αποφάσεις, όπως το άνοιγμα του νεκροτομείου Λεμεσού και το πότε πρέπει να μεταβαίνουν δύο ιατροδικαστές σε σκηνές.

Για ξεκαθάρισμα όλων των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα νέα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, στο υπουργείο του οποίου υπάγονται οι ιατροδικαστές, ενώ σε συνεννόηση με τον ίδιο διευθετήθηκε όπως η νεκροτομή στο σορό θα γίνει σήμερα στις 11.30 το πρωί.

Το ζήτημα προέκυψε όταν η Αστυνομία Μόρφου, η οποία διερευνά τις συνθήκες θανάτου της 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό, κάλεσε τον επί καθήκοντι ιατροδικαστή να διενεργήσει αυτοψία στη σκηνή. Αυτός έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία του και έγινε διευθέτηση ώστε να ληφθούν φωτογραφίες της σορού και γενικά της σκηνής από την Αστυνομία και να του δοθούν. Το θέμα δεν προκύπτει για πρώτη φορά και υπάρχει μεγάλη συζήτηση και αντίδραση στην Αστυνομία γιατί οι ιατροδικαστές δεν μεταβαίνουν σε όλες στις σκηνές που καλούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμήθηκε ότι δεν έπρεπε να υπάρξει πολύωρη παραμονή της σορού εκτεθειμένης, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να επηρέαζε την κατάσταση των δειγμάτων που θα ληφθούν κατά τη νεκροτομή, από τα οποία αναμένεται να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου.

Για τη στάση αυτή, η Αστυνομία εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της, εξ ου και έγινε επαφή με τον πολιτικό της προϊστάμενο, ο οποίος είχε επαφή με τον συνάδελφό του της Υγείας και συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση νέας συνάντησης. Σημειώνεται ότι οι ιατροδικαστές όταν είναι on call πληρώνονται γι’ αυτό και πρέπει να ανταποκρίνονται στις κλήσεις για αυτοψίες.

Στο μεταξύ, οι έρευνες του ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζονται εντατικά για τη συλλογή μαρτυριών αλλά και στοιχείων που άπτονται της παρουσίας μαθητών στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Όπως πληροφορείται το philenews, η Αστυνομία είχε μεταβεί στην Κακοπετριά νωρίτερα προχθές λόγω έντασης που είχε προκληθεί μεταξύ μαθητών δύο σχολείων (δεν σχετιζόταν το περιστατικό με τη μαθήτρια) ενώ γίνονται συνεχείς συστάσεις στους ξενοδόχους για να τηρούν τη νομοθεσία σε σχέση με την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Από τις καταθέσεις που λήφθηκαν προκύπτει ότι η άτυχη μαθήτρια δεν είχε ιατρικό ιστορικό, ενώ αναλύονται κλειστά κυκλώματα για να διαπιστωθεί αν συνέβη οτιδήποτε το οποίο σχετίζεται με την τραγική κατάληξη.