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Η τραγική είδηση του θανάτου της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά έχει προκαλέσει θλίψη και αναστάτωση στην κοινότητα, την ώρα που οι έρευνες της Αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μιλώντας στο philenews, ο πρόεδρος της κοινότητας Κακοπετριάς, Ιάκωβος Παπαφιλίππου, εκφράζει τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρεται στα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια των μαθητών που επισκέπτονται την περιοχή, καθώς και στην απόφαση ακύρωσης των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, ως ένδειξη πένθους.

Ο κ. Παπαφιλίππου εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό, απευθύνοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια της κοινότητας προς την οικογένεια της 17χρονης. «Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός. Ως κοινότητα, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της 17χρονης». Όπως σημείωσε, την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία, η οποία διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ανήλικη.

Κληθείς να σχολιάσει όσα φημολογούνται σχετικά με διάφορα περιστατικά στην κοινότητα, ο κ. Παπαφιλίππου ανέφερε ότι οι μαθητές επισκέπτονται την Κακοπετριά με δική τους πρωτοβουλία, προκειμένου να περάσουν το Σαββατοκύριακό τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει συνεργασία με την Αστυνομία, η οποία λαμβάνει αυξημένα μέτρα κατά τις περιόδους που στην περιοχή καταφθάνουν μαθητές.

«Αυξάνονται οι περιπολίες και οι έλεγχοι, ώστε όλα να κυλούν ομαλά. Και τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν μαθητές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Κατά την άφιξη των μαθητών υπάρχει υποδοχή από την Αστυνομία, ενώ πραγματοποιούνται και συζητήσεις, με στόχο να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα».

Ο πρόεδρος της κοινότητας ανέφερε επίσης ότι οι μαθητές κινούνται εντός της κοινότητας και επισκέπτονται διάφορα υποστατικά, με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να τους εξυπηρετούν πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας. Τόνισε, ακόμη, ότι τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια δεν είχε σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Τέλος, ανέφερε ότι το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση και θλίψη στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, δεύτερη ημέρα λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, ως ένδειξη πένθους.