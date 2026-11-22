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Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που κάθισε στον πάγκο ελληνικής ομάδας, ωστόσο ο Γιάτσεκ Γκμοχ εξακολουθεί να διατηρεί έναν ξεχωριστό δεσμό με την Ελλάδα.

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της ΑΕΛ με την οποία πήρε το πρωτάθλημα το 1988, έγινε πρωταγωνιστής σε ένα απολαυστικό βίντεο, το οποίο τον δείχνει σε ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση μέσα σε έναν φούρνο, να ερμηνεύει τραγούδια των Διονυσίου, Πάριου και να δηλώνει περήφανα πως είναι Έλληνας.

Ο Πολωνός τεχνικός, που αγαπήθηκε από τους Έλληνες φιλάθλους και άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ποδόσφαιρό, φαίνεται πως δεν έχει ξεχάσει ούτε τη γλώσσα ούτε τις συνήθειες που συνδέθηκαν με τα χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα.