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Οι κλιματικές διαπραγματεύσεις της COP31 οδεύουν προς μια ιστορική ήττα την Κυριακή, αφού η ΕΕ και άλλες χώρες αρνήθηκαν να εγκρίνουν μια συμφωνία που παρέλειπε τα ορυκτά καύσιμα, ενώ η σύνοδος κορυφής στην Τουρκία οδηγήθηκε σε παράταση ρεκόρ.

Η κύρια συμφωνία απορρίφθηκε από πλήθος χωρών 44 ώρες μετά την επίσημη λήξη της συνόδου, σε ένα χαοτικό φινάλε της COP31 στην τουρκική πόλη της Αττάλειας.

«Δεν θα εγκρίνουμε μια απόφαση που δεν αναφέρει καν τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία αποτελούν τον βασικό παράγοντα της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Υπουργός Κλίματος της Ιρλανδίας, Ντάρα Ο’Μπράιεν, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, παραδέχτηκε ότι η συμφωνία δεν κατάφερε να επιτύχει συναίνεση.

BREAKING: COP31 President Murat Kurum confirms that the final draft agreement at the summit will not be approved.



If no new final draft is proposed, talks will have to be suspended and reconvened at the following summit in Ethiopia next year, which has only happened once before. pic.twitter.com/7ziGZKxDjU November 22, 2026

«Κατανοώ ότι δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με αυτό το κείμενο. Για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εγκριθεί», δήλωσε κατά τη συνεδρίαση λήξης.

Τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν σημείο τριβής στις κλιματικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες διεξάγονται σε ένα δύσκολο πλαίσιο ραγδαία αυξανόμενων τιμών ενέργειας και γεωπολιτικών εντάσεων που απορρέουν από τον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η διατύπωση σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα αντιμετωπίζει σφοδρή αντίθεση από πετρελαιοπαραγωγές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία.

Με χαμηλές προσδοκίες, η Αυστραλία, η οποία ηγείτο των διαπραγματεύσεων, είχε επιδιώξει μια γενική «απόφαση-πλαίσιο» που θα αποτύπωνε τα σημεία στα οποία συμφώνησαν οι χώρες στη COP31 και θα έστελνε ένα μήνυμα για τη μελλοντική πορεία της δράσης για το κλίμα.

Ωστόσο, η τελική πρόταση δεν ανέφερε καθόλου τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, βυθίζοντας τη σύνοδο σε αναταραχή, καθώς έσπασε το ρεκόρ για τη μακροβιότερη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

«Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο το μέλλον μας προς όφελος των συμφερόντων των ορυκτών καυσίμων. Δεν θα δεχτούμε ένα αποτέλεσμα που υπονομεύει την ασφάλειά μας και απειλεί το μέλλον μας», δήλωσε στους εκπροσώπους η απεσταλμένη για το κλίμα των Νήσων Μάρσαλ, Κάθι Τζέτνιλ- Κίτζινερ.

Ο Παναμάς, ένθερμος επικριτής των κλιματικών συνομιλιών του ΟΗΕ, καθώς και το Βανουάτου και το Μπελίζ, απέρριψαν επίσης τη συμφωνία.

Οι αποφάσεις στις κλιματικές συνομιλίες του ΟΗΕ λαμβάνονται με ομοφωνία, πράγμα που σημαίνει ότι αρκεί μία μόνο από τις σχεδόν 200 συμμετέχουσες χώρες να εμποδίσει τη συμφωνία.

Οι απειλές αποχώρησης το Σάββατο ώθησαν την Τουρκία και την Αυστραλία να συγκαλέσουν μια έκτακτη συνάντηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σαουδικής Αραβίας, αλλά δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμβιβασμός.

Το τελευταίο κείμενο εισάγει μια έμμεση αναφορά σε μια προηγούμενη παγκόσμια συμφωνία του 2023 για την απομάκρυνση του κόσμου από τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς όμως να τα κατονομάζει ρητά.

Το κείμενο πρότεινε επίσης τη διατήρηση της προσπάθειας για επέκταση της δέσμευσης άνθρακα, μιας τεχνολογίας που υποστηρίζεται από τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, αλλά επικρίνεται ως δαπανηρή και αναποτελεσματική στη μείωση των εκπομπών.

«Πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή απαιτεί να τεθούν όλες οι λύσεις επί τάπητος και ότι οι χώρες θα επιλέξουν μεταξύ αυτών των λύσεων ανάλογα με τις εθνικές τους συνθήκες», δήλωσε ο Σαουδάραβας διαπραγματευτής για το κλίμα Μοχάμαντ Αγιούμπ, ο οποίος μίλησε εκ μέρους της ευρύτερης Ομάδας των Αραβικών Χωρών.

Οι ακτιβιστές για το κλίμα είχαν παροτρύνει τις χώρες να απορρίψουν τη συμφωνία.

«Αυτό το κείμενο δεν είναι σχέδιο για το κλίμα. Είναι άδεια για να συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε», δήλωσε η Σάρα Σο της περιβαλλοντικής οργάνωσης 350.org.

Η σύνοδος κορυφής βρισκόταν υπό πίεση να επιδείξει πρόοδο στην αντιμετώπιση των ραγδαία αυξανόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε μια χρονιά καταστροφών που συνδέονται με το κλίμα, από την Ευρώπη έως το Νεπάλ και την Ινδονησία.

Αντιμετωπίζοντας αντιδράσεις σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα, η Τουρκία και η Αυστραλία ανέδειξαν την ηλεκτρική ενέργεια ως τρόπο μείωσης των εκπομπών που παγιδεύουν τη θερμότητα και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας.

Αυτό επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση τεχνολογιών που καίνε άμεσα ορυκτά καύσιμα — όπως τα αυτοκίνητα ντίζελ και η θέρμανση με φυσικό αέριο — με ηλεκτρικές εναλλακτικές λύσεις.

Το σχέδιο κειμένου καλεί για παγκόσμιες προσπάθειες ώστε να αυξηθεί το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας στο 35% έως το 2035 και να επεκταθεί η «καθαρή ενέργεια».

Ωστόσο, δεν απαιτεί ρητά η ηλεκτροδότηση να τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται με τη χρήση άνθρακα και ένα πέμπτο με τη χρήση ορυκτού αερίου.

Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδίας και της Κένυας να καθυστερήσουν τις επόμενες σημαντικές εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) αποτέλεσαν μια άλλη σημαντική πηγή τριβών στις διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο κειμένου «υπογραμμίζει τη σημασία» αυτών των εκθέσεων για την επικείμενη αποτίμηση των παγκόσμιων προσπαθειών μείωσης των εκπομπών άνθρακα το 2028.

Δεκάδες χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική και τον Ειρηνικό επιθυμούν οι αξιολογήσεις της IPCC, της παγκόσμιας αρχής στην κλιματική επιστήμη, να δημοσιευθούν εγκαίρως για την κρίσιμη αυτή αποτίμηση.

Οι χώρες διαφώνησαν επίσης στη COP31 σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της επικείμενης υπέρβασης του στόχου θέρμανσης κατά 1,5 °C που έχει τεθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Το τελευταίο σχέδιο εξέφραζε «βαθιά ανησυχία» ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα ξεπεράσει τους 1,5 °C, αλλά ορισμένες χώρες εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι το κείμενο δεν προχώρησε περαιτέρω.

«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από το περιεχόμενο της απόφασης-πλαισίου», δήλωσε η διαπραγματεύτρια του Ηνωμένου Βασιλείου για το κλίμα, Κέιτ Χιούζ.

«Μας οδηγεί πίσω από επιστημονική άποψη… Αποτελεί τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, ενώ θα έπρεπε, αντίθετα, να παρουσιάζει τολμηρούς συλλογικούς στόχους για τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής».

Οι διαπραγματεύσεις έφτασαν επίσης σε αδιέξοδο λόγω των μακροχρόνιων καταγγελιών ότι οι πλούσιες χώρες αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

Η κατάργηση του στόχου των 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή εξόργισε τις αναπτυσσόμενες χώρες.

«Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση, όμως οι εταίροι μας εμφανίστηκαν σε αυτή τη Διάσκεψη των Μερών (COP) με άδεια χέρια», δήλωσε η Τζέτνιλ-Κίτζινερ από τις Νήσους Μάρσαλ. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με κενές υποσχέσεις».

ΚΥΠΕ