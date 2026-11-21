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Στο ελληνικό και το ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν (Hakan Fidan), τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η Άγκυρα στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Τουρκία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο λόμπι παρεμβαίνουν στην Ουάσινγκτον, δυσχεραίνοντας τις τουρκικές προσπάθειες για την κατάργηση των περιοριστικών μέτρων.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει την πολιτική βούληση να επιλύσει το ζήτημα, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τους περιορισμούς της αμερικανικής νομοθεσίας όσο και με πιέσεις ομάδων συμφερόντων που, κατά τον ίδιο, επιδιώκουν να εμποδίσουν την επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Ουάσινγκτον στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας προχώρησε, μάλιστα, σε αποκαλύψεις σχετικά με τις συνομιλίες του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος έχει αναγνωρίσει πως η νομοθεσία που διέπει τις κυρώσεις περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Επιχειρηματολογώντας, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η διατήρηση των κυρώσεων δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από την απόφαση της Τουρκίας να προμηθευτεί τα ρωσικά συστήματα S-400. Όπως ανέφερε, υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν αγοράσει ρωσικά αμυντικά συστήματα, χωρίς να αντιμετωπίσουν ανάλογα μέτρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Υπάρχουν τόσες χώρες που έχουν αγοράσει ρωσικά αμυντικά συστήματα. Σε πόσες από αυτές επέβαλαν οι ΗΠΑ κυρώσεις CAATSA;», διερωτήθηκε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, η στάση που τηρεί η Άγκυρα απέναντι στις περιφερειακές εξελίξεις δεν είναι αποδεκτή από ορισμένες δυνάμεις, κυρίως από το Ισραήλ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ισραηλινή πλευρά και άλλοι παράγοντες επιδιώκουν να περιορίσουν τη συνεργασία της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον αμυντικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ρητά (σ.σ. χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία) σε ελληνικό και ισραηλινό λόμπι, υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνουν στην αμερικανική πολιτική σκηνή και επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ουάσινγκτον.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



There are a ton of countries that have purchased Russian defense systems. Which of them has the U.S. sanctioned under CAATSA?



But Türkiye's natural stance, determination, principles, and values it defends in the region are, of course, not… pic.twitter.com/aiaSpXAPrc — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Κατά τον Φιντάν, το ζήτημα έχει μετατραπεί σε αντιπαράθεση μεταξύ διαφορετικών ομάδων πίεσης, με αντικείμενο την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αμερικανική εξωτερική πολιτική.

«Εδώ θα δούμε μια σύγκρουση ανάμεσα σε εκείνους που λένε “πρώτα η Αμερική” και εκείνους που λένε “πρώτα το Ισραήλ”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάντως, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα, προσθέτοντας ότι η τουρκική πλευρά θα συνεχίσει να εργάζεται με συστηματικό τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στον Ρούμπιο να αναζητήσει λύση για το ζήτημα των κυρώσεων που εξακολουθούν να ισχύουν σε βάρος της Τουρκίας. Ο Φιντάν υποστήριξε ότι, κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους, ο Αμερικανός υπουργός έχει επισημάνει πόσο περιοριστικά είναι διατυπωμένη η σχετική νομοθεσία.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, ο Ρούμπιο, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει γερουσιαστής, του έχει εξηγήσει ότι ορισμένες νομοθετικές διατάξεις έχουν συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνουν ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στην εκτελεστική εξουσία.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του Φιντάν, ο Ρούμπιο έχει σχολιάσει χαριτολογώντας ότι, εάν γνώριζε πως θα αναλάμβανε κυβερνητικό αξίωμα, θα είχε χρησιμοποιήσει διαφορετική διατύπωση κατά τη νομοθέτηση τέτοιων περιορισμών.

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη προχωρήσει στην επίλυση ορισμένων εκκρεμοτήτων στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων για την προμήθεια πυρομαχικών.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι σε υποθέσεις που ρυθμίζονται με νόμο, όπως οι κυρώσεις CAATSA, οι δυνατότητες παρέμβασης της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πολύ πιο περιορισμένες.

Αναφερόμενος συνολικά στις ελληνοτουρκικές και αμερικανοτουρκικές ισορροπίες στον αμυντικό τομέα, ο Χακάν Φιντάν συνέδεσε τις κυρώσεις CAATSA με την εκκρεμότητα της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Υποστήριξε ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να διευθετηθούν οριστικά μέσω των επαφών μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν ο κ. Τραμπ και ο κ. Ερντογάν συναντώνται, αυτό το ζήτημα πρέπει να τελειώσει, να κλείσει και να φύγει από την ατζέντα μας» ανέφερε και υποστήριξε ότι η συνέχιση των περιορισμών δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κανείς δεν μπορεί να βγάλει νόημα από αυτή την κατάσταση. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μια πολιτική που εξυπηρετεί ούτε την Αμερική» δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής σχέσης μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία των δύο ηγετών έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Η αντιπαράθεση για τους S-400 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον. Η Τουρκία προχώρησε στην αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος, παρά τις αντιρρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.

Η Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι η λειτουργία των S-400 από μια χώρα που συμμετέχει στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια ευαίσθητων στρατιωτικών τεχνολογιών, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τα αμερικανικά μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35.

Το 2019 η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα των F-35, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις βάσει της νομοθεσίας CAATSA, που προβλέπει μέτρα κατά χωρών και φορέων οι οποίοι πραγματοποιούν σημαντικές συναλλαγές με τον ρωσικό αμυντικό τομέα.

Έκτοτε, η τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει την άρση των περιορισμών και την επανεξέταση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών.

protothema.gr