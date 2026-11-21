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Πυρκαγιά ξέσπασε σε μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση στο Μπαχρέιν, έπειτα από ιρανική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11). Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν, το ιρανικό πλήγμα προκάλεσε την εκδήλωση φωτιάς στον χώρο της εγκατάστασης.

«Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Μπαχρέιν εργάζεται για να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά. Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο μόνο για υλικές ζημιές, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», αναφέρει το υπουργείο χωρίς να διευκρινίζει την τοποθεσία του σημείου που επλήγη.

Smoke rising over Bahrain after alert sirens were activated by an Iranian drone attack pic.twitter.com/W4urgMQI1E November 21, 2026

Οι αρχές του βασιλείου είχαν εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για «πιθανή απειλή», μετά τα ιρανικά πλήγματα που είχαν ήδη στοχεύσει το βασίλειο αυτή την εβδομάδα.

🚨 🇧🇭 Bahrain's Ministry of Interior issued an urgent security alert on Saturday, warning of a potential threat and urging citizens and residents to remain calm and move to the nearest safe location.



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«Προειδοποίηση για πιθανή απειλή. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι, να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα επίσημα κανάλια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στην πλατφόρμα X. Δεν είχαν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τη φύση της απειλής.

Δύο κάτοικοι είπαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου ότι είδαν καπνό να υψώνεται πάνω από το ανατολικό νησί Σίτρα, όπου βρίσκονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ειδικότερα ένα διυλιστήριο που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρία Bapco.

Τις τελευταίες ημέρες, η ισχυρή ένοπλη δύναμη του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης, δήλωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο επανειλημμένα αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν.

Ήταν η πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο που το βασίλειο έγινε στόχος.

Footage shows fire erupting at a civilian industrial facility in Bahrain’s capital Manama on Saturday night, after what Bahrain’s interior ministry described as “a heinous Iranian aggression,” which it said did not result in any injuries



IRGC-affiliated media claimed that the… pic.twitter.com/dWmHrhE9lg — The New Region (@thenewregion) November 21, 2026

Μία από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη έλαβε χώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ.

Νωρίτερα σήμερα, η Τεχεράνη δήλωσε ότι αναχαίτισε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε το νησί αυτό στα Στενά του Ορμούζ.

Στην κορύφωση της σύγκρουσης που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου, που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

protothema.gr