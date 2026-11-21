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Υπό εξαήμερη κράτηση τέθηκε 59χρονος Ελληνοκύπριος στη Λεμεσό, μετά από καταγγελία οικιακής βοηθού από το Νεπάλ ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον εργοδότη της, μέσα στην κατοικία όπου εργαζόταν και διέμενε.

Η καταγγελία έγινε στις 20 Νοεμβρίου στο ΤΑΕ Λεμεσού, με την παραπονούμενη να ισχυρίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το προηγούμενο βράδυ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο εργοδότης της εισήλθε στο δωμάτιό της και με τη χρήση βίας την οδήγησε στο δικό του υπνοδωμάτιο, όπου φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά τη θέλησή της.

Η γυναίκα ανέφερε ότι αντιστάθηκε και φώναζε, ενώ το επόμενο πρωί ενημέρωσε για το περιστατικό τον σύζυγό της, ο οποίος βρίσκεται στο Νεπάλ. Ακολούθως, με τη βοήθεια της ατζέντισσάς της, μετέβη στην Αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία

Η παραπονούμενη εξετάστηκε από ιατροδικαστή, χωρίς να διαπιστωθούν εξωτερικά τραύματα, ενώ λήφθηκαν δείγματα για επιστημονικές εξετάσεις.

Ο 59χρονος συνελήφθη στην κατοικία του, όπου διενεργήθηκε έρευνα και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις.

Σήμερα, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με την Αστυνομία να ζητά την προσωποκράτησή του για έξι ημέρες. Η δικηγόρος του Μαρία Νεοφύτου, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε από το Δικαστήριο.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα και να εξασφαλιστεί κατάθεση της παραπονούμενης με τη συνδρομή διερμηνέα. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων.