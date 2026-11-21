Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη σύλληψη ενός από τους πλέον καταζητούμενους αρχηγούς καρτέλ ναρκωτικών παγκοσμίως, του Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες (Fausto Isidro Meza Flores), γνωστού ως «Τσάπο Ισίδρο» (Chapo Isidro), προχώρησαν οι μεξικανικές Αρχές, έπειτα από μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση. Η επιχείρηση σημαδεύτηκε από σφοδρές ανταλλαγές πυροβολισμών, ένοπλες συγκρούσεις, αποκλεισμούς δρόμων και σκηνές πανικού κατά τη διάρκεια αγώνα μπέιζμπολ.

Ο φερόμενος ως αρχηγός ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την πολιτεία Σιναλόα, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα με τους 10 πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (20/11), έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς, με τη συνδρομή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU November 21, 2026

Η σύλληψή του προκάλεσε εκτεταμένα επεισόδια στην πόλη Γκουασάβε, όπου ένοπλοι συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας. Στρατιωτικά ελικόπτερα συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, φορτηγά παραδόθηκαν στις φλόγες και βασικοί οδικοί άξονες αποκλείστηκαν, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

🇲🇽 | URGENTE: En México, una noche violenta en Guasave, Sinaloa: una agresión contra fuerzas federales desata un fuerte despliegue de seguridad, con persecuciones y disparos que generan horas de incertidumbre entre los habitantes. pic.twitter.com/0tUuW3dAzl November 21, 2026

Οι συγκρούσεις προκάλεσαν πανικό ακόμη και μέσα σε γήπεδο μπέιζμπολ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας του μεξικανικού πρωταθλήματος. Μόλις ακούστηκαν πυροβολισμοί από την ευρύτερη περιοχή, παίκτες έτρεξαν προς τους πάγκους των ομάδων τους, ενώ θεατές εγκατέλειπαν πανικόβλητοι τις εξέδρες.

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του «Τσάπο Ισίδρο»

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας με αντίστοιχες υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Major clashes between the Mexican Army and Cartel paramilitary groups are taking place tonight across Sinaloa, Mexico, following a successful military operation earlier this evening which resulted in the capture of Fausto “Chapo Isidro” Flores, the leader of the Beltrán Leyva… pic.twitter.com/Yao6aQFe9T — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Στη σύλληψη συμμετείχαν ειδικές μονάδες του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς, οι οποίες εντόπισαν τον καταζητούμενο στην περιοχή Γκουασάβε, στα βορειοδυτικά της πολιτείας Σιναλόα.

Μαζί με τον Μέσα Φλόρες συνελήφθησαν δύο ακόμη φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσής του: ο «Σεραφίν», ο οποίος φέρεται να ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία, και ένας άνδρας που κατονομάστηκε ως Χοσέ Ν., στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν τον ρόλο του οικονομικού διαχειριστή του εγκληματικού δικτύου.

🚨 ¡SEÑORAS Y SEÑORES, ESTO ES GUASAVE, SINALOA, HOY!



Fuertes enfrentamientos armados entre fuerzas federales y el crimen organizado han provocado una jornada de terror. La violencia llegó a tal extremo que incluso tuvo que suspenderse el partido de béisbol de los Algodoneros de… pic.twitter.com/G9cZK5MNTH — Marcel Carrillo (@marcelcarrillog) November 21, 2026

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας εμφανίζονται οι τρεις συλληφθέντες να οδηγούνται με χειροπέδες και υπό ισχυρή ένοπλη συνοδεία σε κτίριο των Αρχών.

Ο «Τσάπο Ισίδρο», ο οποίος κατάφερνε να διαφεύγει επί περισσότερο από μία δεκαετία, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη διαδικασία έκδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκκρεμούν σε βάρος του σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ελικόπτερα άνοιξαν πυρ – Οδοφράγματα και φλεγόμενα φορτηγά

Η στρατιωτική επιχείρηση συνοδεύτηκε από εκτεταμένη κινητοποίηση ενόπλων στην πόλη Γκουασάβε, η οποία αποτελεί ένα από τα προπύργια της οργάνωσης του Μέσα Φλόρες.

🚨🇲🇽BREAKING: Armed clashes erupt in Sinaloa, Mexico



Gunmen reportedly attacked federal forces in Guasave and torched trailers to block the highway.



Helicopters have been seen searching overhead and a baseball game was canceled as fans flee from the gunfire.



Writer: Bri… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2026

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV Azteca, δύο στρατιωτικά ελικόπτερα πετούσαν σε χαμηλό ύψος και άνοιξαν πυρ εναντίον υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν ακόμη και κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν το μέγεθος των επιχειρήσεων με τους κατοίκους να αναζητούν ασφαλή σημεία για να προστατευθούν.

Η Γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας της Σιναλόα ανακοίνωσε ότι ομοσπονδιακές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

«Ζητείται από τους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς μέσα στα σπίτια τους, να αποφεύγουν την περιοχή και να μην κινούνται στους δρόμους», ανέφερε η ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Associated Press, φορτηγά πυρπολήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως οδοφράγματα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε δρόμους που οδηγούν στην πόλη των περίπου 300.000 κατοίκων.

¡CAE EL CHAPO ISIDRO!



Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave y único mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI (recompensa de 5 MDD), fue detenido anoche por fuerzas especiales del Ejército en Guasave, Sinaloa.



Su captura desató un mini-Culiacanazo:… pic.twitter.com/7YjayB9Ib2 — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) November 21, 2026

Η κλιμάκωση της βίας είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες σε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ οι Αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις.

Πανικός σε γήπεδο μπέιζμπολ: Παίκτες έτρεχαν να καλυφθούν από τους πυροβολισμούς

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της νύχτας καταγράφηκε στο γήπεδο Kuroda Park, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αναμέτρηση ανάμεσα στις ομάδες Αλγκοντονέρος ντε Γκουασάβε και Βενάδος ντε Μαζατλάν, για το μεξικανικό πρωτάθλημα μπέιζμπολ.

Ενώ ο αγώνας διεξαγόταν κανονικά, ακούστηκαν πυροβολισμοί από την περιοχή γύρω από το γήπεδο.

Οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας ζήτησαν να διακοπεί το παιχνίδι και, όπως φαίνεται στο βίντεο της τηλεοπτικής μετάδοσης, όσοι βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο έτρεξαν προς τους πάγκους για να προστατευθούν.

Την ίδια στιγμή, θεατές άρχισαν να φωνάζουν και να απομακρύνονται από τις εξέδρες, καθώς επικρατούσε αναστάτωση για όσα συνέβαιναν έξω από τις εγκαταστάσεις.

«Υπάρχει μια κατάσταση εκτός αγωνιστικού χώρου», ακούστηκε να λέει ένας από τους σχολιαστές της τηλεοπτικής μετάδοσης.

«Υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και καλύτερα να διακόψουμε. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τον αγώνα», πρόσθεσε.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος αποφάσισε τελικά την οριστική διακοπή της αναμέτρησης, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

«Λόγω των περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια και σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στην πόλη Γκουασάβε, αποφασίστηκε, σε συντονισμό με τις τοπικές Αρχές και με στόχο την προστασία των φιλάθλων, η ακύρωση του αγώνα», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Η λίγκα διευκρίνισε ότι οι ένοπλες συγκρούσεις δεν σημειώθηκαν μέσα στο γήπεδο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή.

Ποιος είναι ο «Τσάπο Ισίδρο» – Η επικήρυξη των 5 εκατ. δολαρίων

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες θεωρείται από τις αμερικανικές Αρχές ένας από τους σημαντικότερους καταζητούμενους για διακίνηση ναρκωτικών από το Μεξικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φέρεται να ηγείται της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης Μέσα Φλόρες, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην πολιτεία Σιναλόα και συνδέεται με μεγάλης κλίμακας διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το FBI, πρόκειται για μια βαριά οπλισμένη και βίαιη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να έχουν εμπλακεί σε ένοπλες συγκρούσεις, απαγωγές, δολοφονίες, βασανιστήρια και εκβιασμούς, προκειμένου να διατηρούν τον έλεγχο περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Οι αμερικανικές Αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Το όνομά του περιλαμβανόταν στη λίστα των δέκα πλέον καταζητούμενων φυγάδων του FBI, καθώς κατηγορείται ότι είχε οργανώσει τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Η δράση που του αποδίδεται περιλαμβάνει τη συνωμοσία για παραγωγή και διακίνηση τουλάχιστον 500 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης, πέντε κιλών κοκαΐνης, ενός κιλού ηρωίνης και 1.000 κιλών μαριχουάνας, με σκοπό την εισαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εναντίον του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες ήδη από το 2012 στην Ουάσινγκτον, ενώ το 2019 εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης συνδέσει την οργάνωσή του με δολοφονίες αστυνομικών και μελών αντίπαλων καρτέλ στην πολιτεία Σιναλόα.

Η σύλληψή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη συνεργασία των αμερικανικών και μεξικανικών Αρχών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, την ώρα που οι πολύωρες συγκρούσεις στην Γκουασάβε ανέδειξαν τον κίνδυνο που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι περιοχών όπου δραστηριοποιούνται ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών.

protothema.gr