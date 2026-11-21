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Ξεκινούν στα κατεχόμενα οι εργασίες της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, για συντήρηση της Παναγίας της Κανταριώτισσας, ενός ιστορικού μνημείου που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Δαυλός, Φλαμούδι, Άρδανα και Γεράνι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Επικεφαλής της Δικοινοτικής Επιτροπής, Σώτου Κτωρή, η εκκλησία αποτελεί μέρος ενός παλαιού μοναστηριακού συγκροτήματος, σε μια από τις όμορφες τοποθεσίες της Κύπρου, στις ανατολικές πλαγιές του Πενταδακτύλου, κοντά στο επιβλητικό Κάστρο της Καντάρας, και περιβάλλεται από ένα καταπράσινο ορεινό τοπίο, με πεύκα και κυπαρίσσια, χαρακτηριστικό της ομορφιάς και του πλούτου της κυπριακής χλωρίδας.

Όπως αναφέρει ο κ. Κτωρής, η ιστορία του μοναστηριού ανάγεται πιθανότατα στον 11ο ή 12ο αιώνα, ενώ ο ναός που σώζεται μέχρι σήμερα χρονολογείται στη μεγάλη ανακαίνιση του συγκροτήματος κατά τον 18ο αιώνα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται υπό την καθοδήγηση της UNDP, καταλήγει.