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Στη Λευκωσία, το κυκλοφοριακό παραμένει καθημερινή δοκιμασία υπομονής. Και κάπου ανάμεσα στην κίνηση, τις παρακάμψεις και τις συζητήσεις για βιώσιμη κινητικότητα, η λεωφόρος Μακαρίου εξακολουθεί να αναζητά τον ρόλο της.

Να ανοίξει περισσότερο στα αυτοκίνητα ή να διατηρήσει τον χαρακτήρα της; Το ερώτημα επανέρχεται, λες και η τύχη ενός δρόμου μπορεί από μόνη της να λύσει το κυκλοφοριακό μιας ολόκληρης πρωτεύουσας.

Η πόλη χρειάζεται ζωντανό εμπορικό κέντρο, αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες, προσβασιμότητα και ουσιαστικές εναλλακτικές μετακίνησης. Όχι αποσπασματικές αποφάσεις που απλώς μεταφέρουν το πρόβλημα από τον έναν δρόμο στον άλλο.

Γιατί, τελικά, το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα στη Λευκωσία ίσως να μην είναι στους δρόμους της. Αλλά στις αποφάσεις για το μέλλον τους.

Σ.Α.