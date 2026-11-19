Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη επιφυλάσσει το βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto VI στο ελληνικό κοινό, καθώς μια αγαπημένη ελληνική μουσική επιτυχία φαίνεται να αποτελεί μέρος του μουσικού περιεχομένου του πολυαναμενόμενου τίτλου. Συγκεκριμένα, το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη φέρεται να ακούγεται σε έναν από τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς του παιχνιδιού, φέρνοντας έναν ξεχωριστό ελληνικό ήχο στους δρόμους της Vice City και πυροδοτώντας πλήθος αντιδράσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία του ελληνικού τραγουδιού στο παιχνίδι έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από χρήστες που απέκτησαν πρόσβαση στο GTA 6 πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε ένα από τα σχετικά αποσπάσματα διακρίνεται το μουσικό περιβάλλον του παιχνιδιού, όπου στον σταθμό Kaleidoscope FM εμφανίζονται τόσο ο τίτλος «OLA AFTA POU FOVAMAI» όσο και το όνομα της ερμηνεύτριας, «ALKISTIS PROTOPSALTI».

Αυτό που κάνει την όλξ κατάσταση ακόμη πιο ξεχωριστή είναι η δημόσια αντίδραση της ίδιας της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την έκπληξή της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Μέσα από δημοσίευσή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή τραγουδίστρια σχολίασε το απρόσμενο γεγονός, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της προς όσους συνέβαλαν σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τι να πω !!! Τρομερή έκπληξη Ευχαριστώ τον Θοδωρή Κυριακού, τον Σπύρο Σταμούλη και τη δισκογραφική εταιρεία HEAVEN!!!».

Η ευχαριστήρια αναφορά της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στη Heaven Music έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία ήταν εκείνη που είχε αναλάβει την κυκλοφορία του τραγουδιού, ενώ φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της παρουσίας του στο δημοφιλές videogame. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μουσική προέλευση της επιτυχίας, αφού το «Όλα αυτά που φοβάμαι» αποτελεί την ελληνική εκδοχή του γνωστού τραγουδιού «How You Remind Me» των Nickelback. Τους ελληνικούς στίχους υπογράφει ο Θάνος Παπανικολάου, ενώ το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «Να σε βλέπω να γελάς».

Για το ελληνικό κοινό, η συγκεκριμένη προσθήκη δημιουργεί ένα πραγματικά ασυνήθιστο σενάριο: να περιηγείται κανείς στη φανταστική πόλη της Vice City, να συμμετέχει σε επικίνδυνες αποστολές ή να ξεφεύγει από την αστυνομία και, μέσα σε όλα αυτά, να ακούγεται από τα ηχεία του αυτοκινήτου η φωνή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Μια τέτοια μουσική συνάντηση δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τους Έλληνες fans.

Άλλωστε, η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των παιχνιδιών Grand Theft Auto. Η Rockstar Games έχει καθιερώσει την παρουσία πολυάριθμων ραδιοφωνικών σταθμών, εμπλουτίζοντάς τους με ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιλογών που καλύπτουν διαφορετικά είδη, δεκαετίες και καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στο instagram:

skai.gr