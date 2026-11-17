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Η προποφόλη, ένα ισχυρό και ταχείας δράσης ενδοφλέβιο γενικό αναισθητικό φάρμακο, η οποία εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ευθύνεται για τον θάνατό του, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του protothema.gr.

Το πόρισμα, έκτασης 30 σελίδων, αναμένεται να αποσταλεί σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Τα δείγματα που είχαν ληφθεί από τη σορό του τραγουδιστή είχαν σταλεί στις αρχές Οκτωβρίου στο Εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο καθηγητής Νικόλαος Ράϊκος και η ομάδα του πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες αναλύσεις, προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν, και ποσοτικά, όλες οι ουσίες που υπήρχαν στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, γεγονός που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του protothema.gr στο πολυσέλιδο πόρισμα περιγράφεται ότι η προποφόλη που βρέθηκε στον οργανισμό του τραγουδιστή είναι αυτή που ευθύνεται για το θάνατο του αλλά πέραν αυτής, βρέθηκαν και άλλες οκτώ ουσίες που συνήργησαν επιβαρυντικά και οδήγησαν σε αυτόν τον αδόκητο χαμό.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης κι αφού είχε δοθεί η αναισθησία με την προποφόλη στον Γιώργο Μαζωνάκη, υπήρξε επεισόδιο άπνοιας όπου εάν στο ιατρείο υπήρχε η δυνατότητα παροχής οξυγόνου πιθανότατα ο τραγουδιστής θα είχε σωθεί.

Στο πόρισμα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες παραθέτονται και αποσπάσματα επιστημονικής βιβλιογραφίας παρόμοιων περιστατικών έτσι ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτό πως η προποφόλη και οι άλλες οκτώ ουσίες έδρασαν -και συνδυαστικά- και ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας μαζί με τα αποτελέσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών θα σταλούν στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου που διατηρούσαν η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγος της Ηλίας Θεοδωρόπουλος οι οποίοι και έχουν προφυλακιστεί.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διακομίσθηκε το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου ενώ τις επόμενες ημέρες ξεσκεπάστηκε σωρεία λαθών και αποκρύψεων από τους γιατρούς του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Το protothema.gr είχε παρουσιάσει φωτογραφία ντοκουμέντο που έδειχνε ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στην κλινική του Κολωνακίου είχε ξεκινήσει να λειτουργεί στις 14:14.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 15:15 χτυπούν δύο και τρεις φορές οι συναγερμοί του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ασθενή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί κάπου ανάμεσα στις 15:23 και 15:27 «δείχνοντας» ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε πιά ζωτικές λειτουργίες. Εκείνη την ώρα, μάλιστα, στο ιατρείο ήταν και ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Το ΕΚΑΒ όπως είναι γνωστό κλήθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών μετά από περίπου μια ώρα ενώ ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ το οποίο και εξέδωσε την ανακοίνωση του θανάτου του, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο.



protothema.gr