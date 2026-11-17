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Η πάταξη της παράνομης και της αδήλωτης εργασίας αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της προωθούμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Και αυτό καθότι έχει ενταχθεί μέσα στις παραμέτρους εκείνες, οι οποίες θα αυξήσουν τα έσοδα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μαζί με τη νέα τάξη εισφορέων που είναι οι εισοδηματίες και την υποχρεωτική καταβολή εισφορών για όσους λαμβάνουν μερίσματα από τις εταιρείες τους.

Παράνομη εργασία

Αναλύοντας τα ζητήματα που προκύπτουν, ως απόρροια της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας αναφέρθηκε χθες στην εντονότερη προσπάθεια που θα καταβληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την πάταξη της παράνομης εργασίας.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2027, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι θα ενισχυθούν σημαντικά οι έλεγχοι για την πάταξη της αδήλωτης και παράνομης εργασίας, ώστε από τη μια να αυξηθούν τα έσοδα του ΤΚΑ και από την άλλη να καταπολεμηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτών που λειτουργούν στη βάση της νομοθεσίας και όσων από την άλλη εργοδοτούν παράνομα εργαζόμενους, κάτι που τους επιτρέπει να μειώσουν το κόστος τους και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να υποβάλλουν χαμηλότερες προσφορές σε ένα διαγωνισμό.

Νέες συναντήσεις

Ο υπουργός Εργασίας σημείωσε μάλιστα επί τούτου, ότι στις αμέσως προσεχείς μέρες, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους, κατά την οποία θα συζητηθεί εκ νέου το ζήτημα που αφορά το ξένο εργατικό δυναμικό και πιο συγκεκριμένα τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει στην οικοδομική βιομηχανία.

Για να συμπληρώσει, πάντως, ότι είναι η αναγκαία η έλευση ξένων εργαζομένων, αφού στη χώρα μας επικρατούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης, κάτι που δυσχεραίνει την πρόσληψη ντόπιου εργατικού δυναμικού από τις επιχειρήσεις.

Καταληκτικά, σημείωσε επί του συγκεκριμένου θέματος, ότι το Δεκέμβριο θα μεταβεί για ακόμη μια φορά στο Κάιρο, με στόχο να επανεξεταστεί με τους εκεί αρμοδίους η συμφωνία που είχε υπογραφεί με την Αίγυπτο αναφορικά με την έλευση εργαζομένων, καθότι μέχρι στιγμής, αυτή δεν έχει επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Συμβούλιο ΑνΑΔ

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, ο οποίος προέδρευε της χθεσινής συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών, ρώτησε τον υπουργό Εργασίας για ένα ζήτημα που ανέκυψε σε σχέση με το Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Συγκεκριμένα, αυτό αφορούσε τη συμμετοχή τόσο των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, όσο και των συντεχνιών στο Συμβούλιο της Αρχής, με την αιτιολογία ότι σε συγκεκριμένα θέματα πρόκυπτε σύγκρουση συμφερόντων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, η λύση που φαίνεται να προκρίνεται για το θέμα αυτό, είναι η συμμετοχή στο Συμβούλιο μελών των οργανώσεων αυτών και όχι αξιωματούχων, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό η σύγκρουση αυτή.

Ερωτηθείς κατά πόσο η διευθέτηση αυτή λύνει το πρόβλημα, ο κ. Μουσιούττας απάντησε ότι υπό τις περιστάσεις θεωρείται μια ικανοποιητική λύση, αφού, όπως είπε, η πλήρης απομάκρυνση αυτών των οργανισμών από την ΑνΑΔ ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Η λειτουργία της ΑνΑΔ, συμπλήρωσε ο κ. Μουσιούττας, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και συμβάλλει θετικά στην αγορά εργασίας.

Προσδόκιμο ηλικίας

Σημειώνεται ότι πριν από την συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, είχε συγκληθεί το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο είχε συνεχίσει την εξέταση που αφορούσε τα Ταμεία Προνοίας. Ωστόσο, στην πορεία της συζήτησης, παρουσιάστηκαν διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ συντεχνιών και Υπουργείου Εργασίας, για τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.

Από τη μία, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων θεωρούσαν ότι τυχόν αύξηση του προσδόκιμου ζωής, δεν συνεπάγεται αυτόματα αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, αλλά κινητοποιεί τη διαδικασία για να ξεκινήσει κοινωνικός διάλογος για το θέμα.

Από την άλλη, το Υπουργείο Εργασίας ερμηνεύει την υφιστάμενη πρόνοια της νομοθεσίας, που διασυνδέει το προσδόκιμο ζωής με την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, ως αυτόματη διαδικασία, που απαιτεί μόνο τεχνοκρατικές διευκρινίσεις για έκδοση κανονισμών.