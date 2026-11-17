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Νέο ορόσημο κατέγραψαν τα επενδυτικά ταμεία στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος των συλλογικών επενδύσεων εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς και ανθεκτικούς πυλώνες της εγχώριας οικονομίας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα (έκδοση Νοεμβρίου 2026), το συνολικό ενεργητικό των Επενδυτικών Οργανισμών (ΕΟ) κατοίκων Κύπρου ανήλθε στα €8.426 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2026.

Μέσα σε διάστημα ενός έτους προστέθηκαν στην αγορά περισσότερα από €533,8 εκατομμύρια, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσια άνοδο +6,76%, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (€7,89 δισ.).

Παράλληλα, σε τριμηνιαία βάση (έναντι του Ιουνίου 2026) καταγράφηκε αύξηση ύψους €49 εκατομμυρίων (+0,58%). Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της έκθεσης είναι ότι αυτή η διόγκωση των κεφαλαίων επετεύχθη παρά τη μικρή μείωση στον αριθμό των ενεργών οργανισμών, οι οποίοι υποχώρησαν από 353 τον Ιούνιο στους 350 τον Σεπτέμβριο του 2026.

Με άλλα λόγια, λιγότερα ταμεία συγκεντρώνουν πλέον μεγαλύτερο όγκο κεφαλαίων, φέρνοντας την αγορά μια ανάσα από τα ιστορικά ρεκόρ του 2021-2022, όταν το ενεργητικό είχε αγγίξει τα €8,74 δισ.

Η διαχρονική σύγκριση από το 2008 μέχρι σήμερα αναδεικνύει τον ριζικό μετασχηματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο. Πριν από δεκαοκτώ χρόνια, στη χώρα λειτουργούσαν μόλις 55 επενδυτικά ταμεία, με συνολικό ενεργητικό €1,28 δισ., εκ των οποίων σχεδόν το 70% ήταν κλειστού τύπου. Σήμερα, ο αριθμός των ταμείων εξαπλασιάστηκε (350) και τα υπό διαχείριση κεφάλαια εκτοξεύτηκαν κατά +560%, εδραιώνοντας την Κύπρο ως ένα σύγχρονο περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κεφαλαίων.

Πού επενδύονται τα δισεκατομμύρια

Η ακτινογραφία των αριθμών δείχνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις των διαχειριστών κεφαλαίων και τις τάσεις της αγοράς:

• Κυριαρχούν οι μετοχές: Σχεδόν τα μισά χρήματα της αγοράς, δηλαδή €4,2 δισ., βρίσκονται σε μετοχικά ταμεία. Ακολουθούν τα μεικτά ταμεία -που μοιράζουν τις επενδύσεις τους ανάμεσα σε μετοχές και ομόλογα- με €1,44 δισ., σημειώνοντας άνοδο €112 εκατ. μέσα σε ένα τρίμηνο. Αντίθετα, τα ομολογιακά ταμεία παραμένουν πολύ χαμηλά, στα €168,3 εκατ.

• Ακίνητα (Real Estate): Ιδιαίτερη δυναμική επιδεικνύουν οι επενδυτικοί οργανισμοί ακίνητης περιουσίας. Το ενεργητικό τους σκαρφάλωσε στα €1,23 δισ. (€1.234,74 εκατ.) τον Σεπτέμβριο του 2026, καταγράφοντας εντυπωσιακή ετήσια αύξηση +18,23% (έναντι €1,04 δισ. πέρυσι). Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, τα κεφάλαια του κλάδου ενισχύθηκαν κατά €110 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το real estate.

• Σύνθεση χαρτοφυλακίων: Αναλυτικά, οι μετοχές και οι συναφείς τίτλοι φτάνουν τα €6,31 δισ.. Από αυτά, τα €2,87 δισ. αφορούν μετοχές εταιρειών εκτός χρηματιστηρίου, τα €2,19 δισ. είναι επενδύσεις σε άλλα ταμεία και τα €1,25 δισ. σε εισηγμένες μετοχές. Παράλληλα, τα ταμεία διατηρούν €854,5 εκατ. σε καταθέσεις και δάνεια, καθώς και €644,7 εκατ. σε χρεόγραφα.

Ευέλικτα και εναλλακτικά

Η δομή της κυπριακής αγοράς έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους επενδυτές.

Το 95,7% των συνολικών κεφαλαίων (€8,06 δισ.) βρίσκεται σε ταμεία ανοιχτού τύπου. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους όποτε το ζητήσουν.

Τα ταμεία κλειστού τύπου περιορίζονται μόλις στα €365,7 εκατ. Εννέα στα δέκα ευρώ (€7,63 δισ. ή 90,5%) αφορούν εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία (Μη-ΟΣΕΚΑ) και όχι κλασικά αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), τα οποία διαχειρίζονται €799,3 εκατ.

Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στις υποχρεώσεις είναι ο δανεισμός. Τα δάνεια που έχουν πάρει τα ίδια τα ταμεία εκτοξεύτηκαν κατά +108% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα €158,6 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2026, από €76,3 εκατ. πέρυσι.