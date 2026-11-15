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Ο χαλκός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη χώρα μας από αρχαιοτάτων χρόνων. Ξεκινώντας από αυτό καθ’ αυτό το όνομα. Στην αρχαία ρωμαϊκή επικράτεια, η μάλλον μοναδική πηγή χαλκού ήταν η Κύπρος. Ως εκ τούτου, οι Ρωμαίοι ονόμασαν το πολύτιμο αυτό μέταλλο ‘AES CYPRIUM’, δηλαδή ‘Μέταλλο της Κύπρου’. Με την ονομασία του στη συνέχεια να εξελίσσεται σε ‘cuprum’ και να περνά με διάφορες μορφές σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες (π.χ. copper, cuivre, Kupfer, copar).

Πέραν του ονόματος, ο χαλκός συνδέεται ακόμη και με μια από τις σημαντικότερες εποχές ανάπτυξης της Κύπρου, που τοποθετείται γύρω στο 1650 π.Χ.

Η εποχή του χαλκού, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας της Κύπρου. Ξεκινά από το 2500 π.Χ. και φτάνει μέχρι το 1050 π.Χ. περίπου. Η εποχή αυτή χωρίζεται σε τρεις μεγάλες περιόδους. Την Πρώιμη Εποχή (2500 π.Χ. – 1900 π.Χ.), την Μέση Εποχή (1900 π.Χ. – 1650 π.Χ.) και την Ύστερη Εποχή (1650 π.Χ. – 1050 π.Χ.).

Η τελευταία, η οποία διήρκεσε περί τα 600 χρόνια περίπου, αποτελεί ίσως και την πιο δημιουργική και εντυπωσιακή φάση της Προϊστορίας της Κύπρου. Στην περίοδο αυτή, η Κύπρος κατέστη μια σημαντική εμπορική και πολιτική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο με σπουδαίο πολιτισμό. Στην αρχαία εποχή, η παραγωγή χαλκού στην Κύπρο συνεχίστηκε με διαλείμματα, εντάσεις και υφέσεις της δραστηριότητας, μέχρι τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους.

Εμπορικό κέντρο

Η Κύπρος, μέσα στους αιώνες αυτούς και έχοντας ίσως τα μεγαλύτερα αποθέματα ποιοτικού χαλκού στην περιοχή, αναδείχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής και εμπορίας του πολύτιμου αυτού μετάλλου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, γνωρίζοντας τεράστια οικονομική και πολιτισμική ακμή.

Ο χαλκός αποτέλεσε το πολυτιμότερο μέταλλο της εποχής. Από τη μια επειδή σηματοδότησε τη μετάβαση της ανθρωπότητας από τη Λίθινη Εποχή στην Εποχή των Μετάλλων, αλλάζοντας ριζικά την καθημερινότητα, τον πόλεμο και την οικονομία. Από την άλλη, επειδή αποτέλεσε βασική πρώτη ύλη σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής και όλες τις εκφάνσεις της τότε εποχής.

Από τον χαλκό -μεταξύ άλλων- παρασκευάζονταν:

(1) Όπλα και πολεμικός εξοπλισμός.

(2) Εργαλεία καθημερινής χρήσης και παραγωγής.

(3) Σκεύη και αντικείμενα του σπιτιού.

(4) Εμπορεύματα και νομίσματα (τάλαντα).

(5) Υλικά για τέχνη και θρησκευτική λατρεία.

Όταν προέκυψε η ανακάλυψη της ανάμειξης του χαλκού με κασσίτερο και δημιουργήθηκε ο ορείχαλκος (μπρούντζος), οι κάτοικοι απέκτησαν ένα υλικό εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό, ιδανικό για να αντικαταστήσει τα εύθραυστα λίθινα εργαλεία. Όλα τα πιο πάνω, ανέδειξαν την Κύπρο ως κομβικό εμπορικό κέντρο της περιοχής, αναπτύσσοντας σχέσεις τόσο με χώρες της Ανατολής όσο και με τη Δύση, απλώνοντας το εμπόριό της μέχρι την Ιταλία και τη Σαρδηνία.

Ξανά στην πρώτη γραμμή

Γιατί όμως όλος αυτός ο πρόλογος; Θα διερωτηθείτε. Και γιατί η αναφορά σε μια εποχή που ανάγεται στα 2500 χρόνια προ Χριστού; Ο χαλκός δεν υπάρχει πλέον σε τόση αφθονία στην κυπριακή γη, τα πλείστα μεταλλεία έχουν κλείσει και η οικονομία μας σήμερα βασίζεται κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες, τον τουρισμό και την οικοδομική βιομηχανία.

Οι συγκυρίες, ωστόσο, στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον φέρνουν και πάλι τον χαλκό στο προσκήνιο. Και αυτό καθότι αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, συστημάτων AI (τεχνητής νοημοσύνης) και άλλων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ως εκ τούτου, η παγκόσμια ζήτηση για το μέταλλο αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Πού βρίσκουν τη χώρα μας οι εξελίξεις αυτές; Σε μια κατάσταση χαμηλής μεν παραγωγής, αλλά με μεγάλες προοπτικές. Την εικόνα αυτή, δίνει μια κυπριακή εταιρεία, η οποία πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο και ενδεχομένως ν’ αποτελέσει το σκαλοπάτι για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ξανά μια σημαντική νέα πηγή εσόδων.

Πρόσφατα, επισκεφθήκαμε τα μεταλλεία της Σκουριώτισσας και του Απλικίου. Εκεί, στην τοποθεσία Απλίκι, που βρίσκεται στην βάση της Μαραθάσας, μεταξύ των πετρωμάτων, των χωματερών και των έντονων ενδείξεων παλιότερης μεταλλευτικής δραστηριότητας, η εταιρεία SXEW Hellenic Cuprum Ltd έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη νέα βιομηχανία. Ακόμη πιο σημαντικό: Το έχει πετύχει με το ελάχιστο δυνατό ανθρακικό αποτύπωμα.

Καθαρός χαλκός 99,999%

Η SXEW Hellenic Cuprum Ltd αποτελεί συνέχεια της ιστορικής παραγωγής χαλκού στην Κύπρο. Έχει πετύχει να αναπτύξει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής παραγωγής, συνδυάζοντας την παραγωγή χαλκού υψηλής καθαρότητας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καινοτόμες υδρομεταλλουργικές μεθόδους και πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παράγει καθόδους χαλκού καθαρότητας 99,999%, προδιαγραφών LME Grade A, αξιοποιώντας ένα μοντέλο παραγωγής που έχει ως επίκεντρο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Με αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει τόσο στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης σε στρατηγικές πρώτες ύλες, όσο και στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας μέσω παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Σημειώνεται ότι η εταιρεία εξάγει το σύνολο της παραγωγής της στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας την παρουσία της Κύπρου στον τομέα των στρατηγικών πρώτων υλών.

Σύγχρονη μεταλλουργία

Κεντρικό στοιχείο της δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί η εφαρμογή της τεχνολογίας SX-EW (Solvent Extraction – Electrowinning), μιας αλληλουχίας σύγχρονων υδρομεταλλουργικών διεργασιών, που επιτρέπουν την παραγωγή χαλκού υψηλής καθαρότητας χωρίς τις διεργασίες τήξης που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή πυρομεταλλουργία.

Ο συνδυασμός της υδρομεταλλουργίας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιτρέπει τη λειτουργία ενός μοντέλου παραγωγής με εξαιρετικά περιορισμένο ανθρακικό αποτύπωμα, καθιστώντας την Hellenic Cuprum μία από τις πλέον περιβαλλοντικά καινοτόμες βιομηχανίες χαλκού.

Πρωτοπορία στην πράσινη βιομηχανική ανάπτυξη

Παρόλο που ακούγεται ξένο για τον κλάδο των μεταλλείων, η εταιρεία πρωτοπορεί στην πράσινη ανάπτυξη. Από τον Ιούνιο του 2026 καλύπτει μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, εγκατεστημένου εντός της μεταλλευτικής της μίσθωσης.

Το έργο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,5 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής δυναμικότητας 5 MWh, επιτρέποντας την ενεργειακή αυτονόμηση των εγκαταστάσεων σε εικοσιτετράωρη βάση.

Στόχος της εταιρείας είναι η πλήρης κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της από αυτόνομες ανανεώσιμες πηγές, κάτι που βρίσκεται ήδη κοντά στις επιδιώξεις της και είναι και απόλυτα εφικτό. Η επένδυση υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με ιδιωτικούς πόρους, χωρίς κρατική χορηγία, ενώ εγκαταστάθηκε σε χώρους που έχρηζαν περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του έργου.

Η μελέτη για το έργο ξεκίνησε το 2023, τα κατασκευαστικά έργα τον Αύγουστο του 2024 και η παραγωγή και εξαγωγές του χαλκού τον Μάιο του 2025. Η δραστηριότητα και οι εξαγωγές της νέας αυτής μεταλλευτικής δραστηριότητας αναμένεται να στηρίξουν την οικονομία του τόπου με ιδιαίτερη συμβολή στις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων.

Περιβαλλοντική αποκατάσταση

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στις αρχές REDUCE – REUSE – RECYCLE και περιλαμβάνει:



(α) Αξιοποίηση υφιστάμενων μεταλλευμάτων από παλαιότερες μεταλλευτικές δραστηριότητες, καθώς και προερχομένων από νέες εξορύξεις.

(β) Επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

(γ) Προγραμματισμό λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης scrap χαλκού με πράσινες τεχνολογίες.

(δ) Υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε περιοχές παλαιών μεταλλείων. Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγική δραστηριότητα συνδυάζεται με τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπλαση περιοχών που έχουν επηρεαστεί από παλαιότερες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις.