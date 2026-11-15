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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε την Κυριακή από το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, στόχος της επίθεσης ήταν το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αεράμυνας που βρίσκεται στη βάση ελικοπτέρων Αλ-Ρίφα.

«Το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αεράμυνας στη βάση ελικοπτέρων Αλ-Ρίφα στο Μπαχρέιν έγινε στόχος έξι μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ανήκουν στην Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης», ανέφερε η ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε από τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα στο Telegram.