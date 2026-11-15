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Του Χαράλαμπου Πίσσουρου* και της Νικόλ Ζένιου**

Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων αυτή την εβδομάδα, παρότι ξεκίνησε σε αρνητικό έδαφος, διορθώνοντας μέρος των κερδών που είχε σημειώσει μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ στις 6 Νοεμβρίου.

Οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls) αυξήθηκαν κατά 165.000 τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις για 65.000 αύξηση, ενώ η μέτρηση του Σεπτεμβρίου αναθεωρήθηκε ανοδικά στις 60.000. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1% από 4,2%, ενώ το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση, ελαφρώς χαμηλότερα από το 3,2% του Σεπτεμβρίου, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα που εξακολουθούν να τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις.

Πράγματι, αν και το δολάριο υποχώρησε τη Δευτέρα λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν κρίνεται αναγκαία προς το παρόν περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, την Τρίτη ανέκτησε δυνάμεις, αντλώντας ώθηση από την έκθεση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ.

Η έκθεση έδειξε ότι ο γενικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για άνοδο 0,3%, ενώ ο δομικός δείκτης διαμορφώθηκε επίσης στο 0,3%, έναντι προσδοκιών για μηνιαία μεταβολή 0,2%. Η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2025 δεν επέτρεψε τη δημοσίευση συγκρίσιμων ετήσιων στοιχείων.

Τα δεδομένα ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο. Ενώ πριν από τη δημοσίευσή τους οι αγορές απέδιδαν περίπου 80% πιθανότητα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πλέον το έχουν προεξοφλήσει πλήρως.

Οι «γερακίσιες» τοποθετήσεις της Fed

Υπάρχει πλέον και η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, καθώς ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κρίστοφερ Γουόλερ, είχε δηλώσει ότι θα υποστήριζε μια τέτοια κίνηση εφόσον ο δομικός ΔΤΚ διαμορφωνόταν στο 0,3%, όπως και συνέβη. Παράλληλα, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, τόνισε την Τρίτη ότι ενδέχεται να απαιτηθούν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης προκειμένου να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%.

Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις προσδοκίες για πιο περιοριστική νομισματική πολιτική, με τις αγορές να προεξοφλούν συνολικά περίπου 75 μονάδες βάσης πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων έως τα τέλη του 2027. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα, το δολάριο ενισχύθηκε και η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου υποχώρησε κάτω από το σημαντικό επίπεδο στήριξης του 1,1115, δοκιμάζοντας το χαμηλό της 12ης Μαΐου 2025, κοντά στο 1,1065.

Ο χρυσός υποχωρεί

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και η ενίσχυση του δολαρίου επανέφεραν τον χρυσό κάτω από το ψυχολογικό όριο των $4.000, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα πρόσφατα υψηλά τους. Φαίνεται ότι οι ελπίδες για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή δεν αρκούν, προς το παρόν, για να αντισταθμίσουν τις ανησυχίες που προκαλούν τα επίμονα πληθωριστικά στοιχεία και οι «γερακίσιες» δηλώσεις αξιωματούχων της Fed.

Αν το πολύτιμο μέταλλο διασπάσει καθοδικά το χαμηλό της 30ής Οκτωβρίου στα $3.870, οι πωλητές ενδέχεται να ενισχύσουν τον έλεγχό τους, ανοίγοντας τον δρόμο για το επίπεδο των $3.715, όπου βρίσκεται το χαμηλό της 24ης Σεπτεμβρίου 2025.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η Nvidia

Η Wall Street ανέκαμψε δυναμικά, όχι επειδή υποχώρησαν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, αλλά κυρίως λόγω του νέου κύματος ενθουσιασμού για τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν τα ισχυρά αποτελέσματα της CoreWeave, καθώς και οι αισιόδοξες προοπτικές κερδοφορίας της, που μετρίασαν τους φόβους ότι οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές AI, χρηματοδοτούμενες σε μεγάλο βαθμό μέσω δανεισμού, ενδέχεται να μην αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη.

Τα αποτελέσματα της CoreWeave παρακολουθούνταν στενά λόγω της ιδιαίτερης σχέσης της με τη Nvidia. Η Nvidia επενδύει στην CoreWeave, η οποία χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση για να αγοράζει τσιπ της Nvidia, σε ένα μοντέλο «κυκλικής χρηματοδότησης».

Ωστόσο, η θετική εικόνα γύρω από την CoreWeave δεν μεταφέρθηκε και στη Nvidia, καθώς η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με άλλες προκλήσεις. Η μετοχή της Nvidia, που θεωρείται βαρόμετρο για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, υποχώρησε περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, μετά από δημοσιεύματα ότι το διοικητικό της συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του διευθύνοντος συμβούλου, Τζένσεν Χουάνγκ.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis