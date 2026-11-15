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Νίκος Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ ή Παμπορίδης, Μαυρογιάννης ή Γιασεμίδης, ή Στέφανος ή κάποιος άλλος και γύρω τους οι διάφοροι άγνωστοι «Χ» των προεδρικών εκλογών. Το σκηνικό μπορεί να παραμένει εξαιρετικά ρευστό μέχρι τις προεδρικές εκλογές, όμως λίγο πολύ είναι γνωστό πως αυτό θα κινηθεί γύρω από τρεις βασικούς υποψηφίους.

Τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον υποψήφιο που θα έχει την στήριξη του ΔΗΣΥ και τον υποψήφιο που θα έχει την στήριξη του ΑΚΕΛ. Γύρω από αυτούς θα στοιχισθούν ασφαλώς και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι θα επηρεάσουν ανάλογα και την πορεία των τριών βασικών υποψηφίων.

Θα θεωρηθεί, ωστόσο, μεγάλη έκπληξη εάν ένας άλλος υποψήφιος, πέραν αυτού του τριγώνου, καταφέρει να παρεισφρήσει δυναμικά και να διεκδικήσει με αξιώσεις πρόκριση στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών και ακολούθως εκλογή στο προεδρικό αξίωμα, ανατρέποντας πλήρως το σκηνικό.

Τα δεδομένα των μνηστήρων

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν ανακοίνωσε ακόμα υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές, θεωρείται, ωστόσο, δεδομένο ότι θα αποτελέσει έναν από τους τρεις βασικούς άξονες της εξίσωσης των προεδρικών εκλογών.

Από τη δική του πορεία προς την κάλπη επηρεάζονται οι ισορροπίες ολόκληρου του σκηνικού. Όχι μόνο στον χώρο της Δεξιάς, αλλά και στο στρατόπεδο της Αριστεράς. Γι’ αυτό και οι δύο δημοσκοπήσεις του τελευταίου μήνα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την ανάγνωση του σκηνικού και το πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί.

Οι δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν δύο βασικές παραμέτρους της εξίσωσης των προεδρικών εκλογών, που έχουν να κάνουν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη:

Πρώτον: Το ποσοστό διείσδυσης του Νίκου Χριστοδουλίδη στον ΔΗΣΥ ή, αντίστροφα, το ποσοστό που φαίνεται να λαμβάνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Δεύτερον: Τη δυναμική που φαίνεται να διατηρεί ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε όλα τα σενάρια, παρά τη φθορά που έχει υποστεί. Σε αυτή την παράμετρο υπάρχει και η ανάποδη ανάγνωση, που αφορά τα ποσοστά του Νίκου Χριστοδουλίδη, τα οποία είναι χαμηλότερα σε σχέση με τις προεδρικές του 2023, ενώ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου καταγράφουν αρκετά ψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την αφετηρία που είχαν στις δημοσκοπήσεις στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Αυτό ενδεχομένως να έχει τη σημασία του σε ένα σενάριο επανάληψης του σκηνικού του 2023, χωρίς να προδιαγράφει κατ’ ανάγκη οτιδήποτε σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.

Στη δημοσκόπηση του ALPHA, που έγινε από την εταιρεία RAI Consultants, εξετάστηκαν διάφορα σενάρια των προεδρικών εκλογών, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να κερδίζει σε όλα τη μάχη του πρώτου γύρου και να περνά στον β’ γύρο.

Αξιοσημείωτο στοιχείο της δημοσκόπησης είναι πως ανάμεσα στα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου, αλλά και της αυτόνομης καθόδου του Χρίστου Χρίστου του ΕΛΑΜ και του Οδυσσέα Μιχαηλίδη του ΑΛΜΑ.

Τρεις υποψηφιότητες, οι οποίες έχουν η καθεμία τον δικό της αντίκτυπο στους τρεις εν δυνάμει βασικούς υποψηφίους. Παράλληλα, φαίνεται να κερδίζει σε όλα τα πιθανά σενάρια β’ γύρου, είτε με αντίπαλο τον Ανδρέα Μαυρογιάννη είτε με αντίπαλο τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σενάριο 1: Νίκος Χριστοδουλίδης 28%, Ανδρέας Μαυρογιάννης 22%, Αβέρωφ Νεοφύτου 20%, Οδυσσέας Μιχαηλίδης 9% και Χρίστος Χρίστου 6%. Λευκό/Άκυρο 5%, αποχή 2%, 6% δεν αποφάσισε και 1% δεν απάντησε.

Σενάριο 2: Νίκος Χριστοδουλίδης 27%, Ανδρέας Μαυρογιάννης 23%, Αβέρωφ Νεοφύτου 19%, Οδυσσέας Μιχαηλίδης 9%, Χρίστος Χρίστου 6% και Τζον Χριστοδούλου 4%. Λευκό/Άκυρο 4%, αποχή 3%, 6% δήλωσε ότι δεν αποφάσισε και 1% δεν απάντησε.

Στο σενάριο αυτό, ουσιαστικά προστίθεται στην εξίσωση των προεδρικών εκλογών η υποψηφιότητα του Τζον Χριστοδούλου, ο οποίος παίρνει ένα ποσοστό 4%, ενώ αντίστοιχα μειώνονται κατά 1% τα ποσοστά του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σενάριο 3: Νίκος Χριστοδουλίδης 30%, Ανδρέας Μαυρογιάννης 24%, Οδυσσέας Μιχαηλίδης 11%, Γιώργος Παμπορίδης 9% και Χρίστος Χρίστου 9%. Στο σενάριο αυτό, δηλαδή, τη θέση του Αβέρωφ Νεοφύτου παίρνει ο Γιώργος Παμπορίδης, καταγράφοντας μόλις 9%.

Αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εσωκομματική διαδικασία στον ΔΗΣΥ και οι υποστηρικτές του Αβέρωφ Νεοφύτου δηλώνουν άλλη επιλογή πέραν του Γιώργου Παμπορίδη για λόγους ανταγωνισμού.

Μπορεί, όμως, και να μην καταφέρνει, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, η υποψηφιότητά του να έχει τη δυναμική που θα ήθελε. Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Παμπορίδης έχει ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα της προεκλογικής του εκστρατείας ότι η δική του υποψηφιότητα κερδίζει, διότι περνά στον β’ γύρο, σε αντίθεση με αυτή του Αβέρωφ Νεοφύτου, που δοκιμάστηκε το 2023, προειδοποιώντας για επανάληψη του ίδιου σεναρίου.

Σενάριο 4: Νίκος Χριστοδουλίδης 26%, Ανδρέας Μαυρογιάννης 23%, Αβέρωφ Νεοφύτου 19%, Οδυσσέας Μιχαηλίδης 7%, Χρίστος Χρίστου 6% και Νικόλας Παπαδόπουλος 5%. Λευκό/Άκυρο 4%, αποχή 3%, 6% δήλωσε ότι δεν αποφάσισε και 1% δεν απάντησε.

Το σενάριο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Χρίστος Χρίστου είναι δύο υποψηφιότητες που θεωρητικά παίρνουν ψήφους από τη δεξαμενή από την οποία αντλεί ψήφους και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο μεν Νικόλας Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του ΔΗΚΟ, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα της συμπολίτευσης, ο δε Χρίστος Χρίστου είναι πρόεδρος του ΕΛΑΜ, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, παρόλο που επίσημα είναι στην αντιπολίτευση.

Και σε αυτό, όμως, το σενάριο, η υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη αντέχει και ο ίδιος παραμένει πρώτος. Αυτή είναι ασφαλώς μία τάση σε ένα θεωρητικό σενάριο, ενώ σε πραγματικά δεδομένα το κόστος για τον Νίκο Χριστοδουλίδη ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερο. Από την άλλη, όμως, είναι ένα μήνυμα κυρίως προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο και, εν συνεχεία, προς τον Χρίστο Χρίστου, αφού ως υποψήφιοι λαμβάνουν πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό που έλαβαν τα κόμματά τους στις βουλευτικές εκλογές.

Η δημοσκόπηση του «Φ»

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας του «Φ», που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και, ανάμεσα σε άλλα, εξέτασε και το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η έρευνα έγινε καθαρά σε συναγερμικό ακροατήριο και, σύμφωνα με αυτή, οι μισοί συναγερμικοί δήλωσαν ότι έχουν θετική γνώμη για τον Πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «Ποια είναι η γνώμη σας για τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη;», το 14% απάντησε «πολύ θετική» και το 35% «θετική». Δηλαδή, συνολικά το 49% έχει θετική ή πολύ θετική γνώμη. Ποσοστό 11% δήλωσε ότι έχει πολύ αρνητική γνώμη και 29% ότι έχει αρνητική. Δηλαδή, ποσοστό 40%.

Σημαντικό ποσοστό μεν η αρνητική άποψη, μικρότερο όμως από το ποσοστό της θετικής γνώμης. Και αυτό προέρχεται από το ακροατήριο ενός κόμματος που είναι στην αντιπολίτευση και το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Αυτό ενισχύει το συμπέρασμα που έχει καταγραφεί σε διάφορες παλαιότερες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες ο Νίκος Χριστοδουλίδης παίρνει από τον ΔΗΣΥ ένα ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 της εκλογικής δύναμης του κόμματος. Το 1/3 του 27,1% που κατέγραψε ο ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές είναι γύρω στο 9%.

Αβέρωφ Νεοφύτου ή Γιώργος Παμπορίδης;

Αυτός που θα πάρει το χρίσμα στον Δημοκρατικό Συναγερμό θα είναι αυτόματα και ένας εκ των τριών βασικών παικτών στη μάχη των προεδρικών εκλογών για το 2028.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης σίγουρα κουβαλούν ο καθένας διαφορετικά δεδομένα. Έχουν, όμως, ένα κοινό στοιχείο: Ο ένας από τους δύο θα είναι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, ο οποίος θα κουβαλά πίσω του μια σημαντική δεξαμενή ψήφων, γνωρίζοντας ότι η μεγάλη μάχη είναι στον α’ γύρο των προεδρικών εκλογών.

Εάν κερδίσει αυτή τη μάχη, ανοίγει ο δρόμος και για εκλογή. Ταυτόχρονα, βέβαια, όποιος και εάν είναι τελικά ο υποψήφιος, θα κουβαλά μαζί του και τις πληγές της συναγερμικής παράταξης από το κλίμα εσωστρέφειας που συνεχίζει να επικρατεί στον ΔΗΣΥ.

Τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το συναγερμικό στρατόπεδο είναι τα εξής:

Πρώτον: Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιλογή του εκλεκτού του κόμματος. Δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, τόσο αυτή του «Φ» της ελλαδικής εταιρείας EXPLORER όσο και αυτή του ALPHA της RAI αυτή την εβδομάδα, δείχνουν ένα καθαρό προβάδισμα του Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και τον Γιώργο Παμπορίδη να είναι εντός της μάχης.

Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην κάλπη. Διαφαίνεται, ωστόσο, ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει μεγαλύτερη δυναμική σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, ενώ το δυνατό χαρτί του Γιώργου Παμπορίδη είναι η επαρχία του, η Λευκωσία.

Δεύτερον: Το κλίμα είναι ακόμα αρκετά πολωμένο στον ΔΗΣΥ. Η ηγεσία του κόμματος πήρε μια αμφιλεγόμενη απόφαση για μορατόριουμ δηλώσεων, θεωρώντας ότι έτσι θα πέσουν οι τόνοι. Αρκεί, ωστόσο, η ελάχιστη αφορμή για να πυροδοτηθεί ένταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία αντιπαράθεση που ξέσπασε με αφορμή τη δήλωση στήριξης της Στέλλας Κυριακίδου στην υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη.

Τρίτον: Και οι δύο υποψήφιοι έχουν, σε διαφορετικό βαθμό ασφαλώς ο καθένας, φανατικούς υποστηρικτές αλλά και ισχυρές αντιπάθειες. Θα μπορέσει αυτός που θα κερδίσει τελικά τη μάχη να ενώσει; Και οι δύο, πότε έμμεσα και πότε πιο ξεκάθαρα, δήλωσαν ότι θα σεβαστούν το αποτέλεσμα και θα σταθούν δίπλα στον υποψήφιο που θα επιλέξουν τα μέλη. Θα ισχύσει και στην πράξη αυτό;

Είναι ένα ερώτημα. Στελέχη του κόμματος έχουν στοιχηθεί δίπλα είτε στον έναν είτε στον άλλον στην εσωκομματική μάχη. Θα είναι αύριο όλοι δίπλα στον επίσημο υποψήφιο; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία έντονη εκατέρωθεν καχυποψία. Υπάρχει επίσης και η περίπτωση του Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος ευθαρσώς και ξεκάθαρα δήλωσε ότι δεν θα στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου εάν είναι ο υποψήφιος του κόμματος.

Τέταρτον: Οι συμμαχίες που θα μπορέσει να φέρει τελικά ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ. Σίγουρα δεν είναι τα ίδια τα δεδομένα και για τους δύο. Είναι, όμως, γεγονός ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και για τους δύο στο να προκύψει συμμαχία προς κάποια κατεύθυνση, παρόλο που είναι εμφανή τα ανοίγματα που έχουν γίνει και από τους δύο.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου φαίνεται να κινείται σε ένα μοντέλο πολιτικής πρότασης με την οποία επιχειρεί να δώσει έδαφος για συνεργασία σε ένα πολιτικό πεδίο κομμάτων πέραν της κεντροδεξιάς, όπως είναι το ΒΟΛΤ και η Άμεση Δημοκρατία, ενώ διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και με τη ΔΗΠΑ, εάν και εφόσον προκύψει θέμα αποχώρησής της από το κυβερνητικό σχήμα.

Ένα άνοιγμα με το οποίο προφανώς στοχεύει στην κάλυψη των απωλειών που θα έχει ο ΔΗΣΥ προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ενδεχομένως, όμως, μία συνεργασία με το ΒΟΛΤ ή την Άμεση Δημοκρατία να είναι και λόγος περαιτέρω απωλειών από τη συναγερμική δεξαμενή.

Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης κινείται στο μοντέλο της κεντροδεξιάς, προσθέτοντας τον όρο «ριζοσπαστική» για να δείξει τη διαφορά του με την κεντροδεξιά κυβέρνηση που προβάλλει ως ταυτότητα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Είναι ασφαλώς μία πρόταση που ιδεολογικοπολιτικά μπορεί να συγκεντρώσει δυνάμεις της κεντροδεξιάς, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο, με τα ισχύοντα δεδομένα, να προκύψει μία συνεργασία με το ΔΗΚΟ ή τη ΔΗΠΑ.

Αυτή είναι και μία από τις διαφορές ως προς το πολιτικό αφήγημα των δύο υποψηφίων του ΔΗΣΥ, η οποία έχει να κάνει και με το διαφορετικό αφήγημα εκλεξιμότητας που προβάλλουν ο Αβέρωφ και ο Παμπορίδης.

Ο πρώτος κινείται στη λογική ότι ήρθε η ώρα της δικαίωσης, με μια υποψηφιότητα που έχει οριζόντια απήχηση και αναγνώριση των ηγετικών ικανοτήτων του, με μια διαλεκτική με την οποία διατηρεί ανοικτή την πόρτα σε ένα ακροατήριο από τη Δεξιά μέχρι την Κεντροαριστερά.

Προτάσσει την εμπειρία και τις ηγετικές του ικανότητες, αλλά και τις γνώσεις και τη βούλησή του για λύση του Κυπριακού. Προφανώς, διότι σκέφτεται και ένα σενάριο β’ γύρου με τον ίδιο και τον Νίκο Χριστοδουλίδη ως αντιπάλους, γι’ αυτό και θέλει να διατηρεί γέφυρες με ένα ακροατήριο πέραν της κεντροδεξιάς.

Ο Γιώργος Παμπορίδης χτίζει πάνω στη νέα πρόταση της δικής του υποψηφιότητας. Προτάσσει χαρακτηριστικά ότι, με την επιλογή του ιδίου, το κόμμα γυρίζει σελίδα, αφήνοντας πίσω του το 2023, και μπορεί να κερδίσει τις εκλογές.

Αυτό που αφήνει να νοηθεί είναι ότι ο Αβέρωφ δοκιμάστηκε και έχασε και ότι είναι μια επιλογή που και πάλι θα μείνει εκτός β’ γύρου, διότι ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ αποτελεί μέρος του προβλήματος και της εσωστρέφειας.

Προβάλλει επίσης την οριζόντια αναγνώριση του πολιτικού του στίγματος, με τη δημιουργία του ΓεΣΥ, όταν ήταν Υπουργός Υγείας, ενώ αναδεικνύεται επικοινωνιακά η στήριξή του από προσωπικότητες κυρίως της αστικής Λευκωσίας.

Η δυναμική Μαυρογιάννη και η πίεση στο ΑΚΕΛ

Μια άλλη παράμετρος του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτό αποτυπώνεται σήμερα στη βάση των διαφόρων ερευνών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι η δυναμική που καταγράφει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ως πιθανός υποψήφιος.

Παρόλο που επίσημα δεν έχει εξαγγείλει υποψηφιότητα ούτε είναι βέβαιο εάν θα αποτελέσει την επιλογή του ΑΚΕΛ, τα ποσοστά που καταγράφει στις διάφορες έρευνες, μεταξύ των οποίων και σε αυτή του ALPHA της προηγούμενης βδομάδας, είναι ένα δεδομένο που ασκεί πλέον έντονη πίεση στο κόμμα της Αριστεράς.

Δεδομένο που λειτουργεί ενισχυτικά και στις προθέσεις του ίδιου του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος και αυτή την εβδομάδα, σε τηλεοπτικές του παρεμβάσεις, επανέλαβε ότι θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του μέχρι το τέλος του χρόνου, ανεξάρτητα από το τι θα πράξει το ΑΚΕΛ.

Στην τηλεοπτική παρέμβασή του στον ALPHA την περασμένη Πέμπτη δήλωσε μάλιστα πως η συγκεκριμένη δημοσκόπηση τον βγάζει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει απόλυτα. Υπάρχουν, όμως, κάποια συγκεκριμένα δεδομένα για την υποψηφιότητά του:

Πρώτον: Τόσο η δημοσκόπηση του ALPHA όσο και άλλες δημοσκοπήσεις που έγιναν από διάφορους το προηγούμενο διάστημα καταγράφουν ένα σημαντικό ποσοστό για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, που τον οδηγεί σίγουρα στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών. Άρα, η υποψηφιότητά του επιτυγχάνει τον έναν εκ των δύο βασικών εκλογικών στόχων των προεδρικών εκλογών.

Δεύτερον: Ο δεύτερος εκλογικός στόχος ασφαλώς είναι η εκλογή. Μπορεί να κερδίσει τις εκλογές ο Ανδρέας Μαυρογιάννης; Αυτό ήταν και είναι το κύριο ερώτημα προβληματισμού εντός του ΑΚΕΛ στις εκλογικές ζυμώσεις του κόμματος της Αριστεράς.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του ALPHA, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης κερδίζει στο σενάριο που θα περάσει στον β’ γύρο με αντίπαλο τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ, είτε αυτός είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου είτε είναι ο Γιώργος Παμπορίδης, αλλά χάνει στο σενάριο που θα επαναληφθεί το σκηνικό του 2023 και θα έχει αντίπαλο τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πρόκειται ασφαλώς για σενάρια, αφού ο β’ γύρος των προεδρικών εκλογών είναι μια εντελώς νέα εκλογική διαδικασία και το σκηνικό δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί.

Τα δεδομένα, ωστόσο, στην περίπτωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι ότι, αφενός, διατηρεί μια εκλογική δυναμική την οποία ενδεχομένως κουβαλά από το 2023.

Δεν ξέρουμε, όμως, πώς θα εξελιχθεί για τον ίδιο το σκηνικό εάν τελικά το ΑΚΕΛ λάβει διαφορετική απόφαση. Σίγουρα δεν θα διατηρήσει την ίδια δυναμική, ωστόσο τα ποσοστά που καταγράφει δεν μπορούν να αγνοηθούν από το ΑΚΕΛ, ιδιαίτερα εάν προκύψει ζήτημα ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του πριν ολοκληρώσει τις διαδικασίες το κόμμα της Αριστεράς.

Αφετέρου, όμως, είναι εύλογος και ο προβληματισμός που υπάρχει στην Εζεκία Παπαϊωάννου για το εάν καταφέρνει τελικά να εκλεγεί στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών.

Πολλοί δεν αγνοούν το γεγονός ότι το 2023 υπήρχε μια συγκεκριμένη συγκυρία που ανέβασε τα ποσοστά του στο 48%, λόγω της έντασης που υπήρχε στο συναγερμικό στρατόπεδο.

Δεν είναι, όμως, δεδομένο ότι θα επαναληφθεί αυτό το σκηνικό και γι’ αυτό είναι που το ΑΚΕΛ στρέφεται και σε διάφορα άλλα σενάρια επιλογών, προτάσσοντας την ανάγκη συμμαχιών. Ο μεγάλος στόχος είναι η ΕΔΕΚ με τη νέα ηγεσία της.

Με το ΑΛΜΑ, παρότι διαφάνηκε ότι υπάρχει έδαφος, οι δηλώσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και ο ρόλος της Ειρήνης Χαραλαμπίδου φαίνεται να τορπιλίζουν αυτή την προοπτική.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα, από τη μια, δεν είναι εύκολα ακόμα για τη δημιουργία συμμαχιών και, από την άλλη, ο Μαυρογιάννης ασκεί μεγάλη πίεση προς το ΑΚΕΛ ενόψει αποφάσεων.