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Έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του για τις προεδρικές εκλογές του 2028 τα οποία θα θέσει προς συζήτηση, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, όταν ρωτήθηκε εάν έχει κάτι υπόψη του, χωρίς να διευκρινίζει εάν σε αυτά που έχει στο μυαλό του είναι και όνομα υποψηφίου.

Σχολίασε τις φήμες για τον Τάσο Γιασεμίδη και την πιθανότητα στήριξης μιας υποψηφιότητας του το 2028, ενώ την ίδια στιγμή κράτησε ίσες αποστάσεις όσον αφορά τον αποκλεισμό ή την έγκριση μιας ενδεχόμενης ανεξάρτητης υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Έδωσε επίσης τη δική του εκδοχή στο θέμα Γιώργου Παμπορίδη και για το κατά πόσο υπήρχε ενδεχόμενο στήριξης του στις προεδρικές του 2023, λέγοντας ότι το όνομα του σημερινού υποψηφίου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ δεν βρισκόταν στο τραπέζι και υποστήριξε πως απλώς είχε αναφερθεί στο πλαίσιο συζήτησης από το ΔΗΚΟ.

Νέες αποκαλύψεις για Παμπορίδη

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Bras De Fer» του Alpha, ο κ. Στεφάνου ρωτήθηκε για το όνομα του κ. Παμπορίδη και για το ενδεχόμενο υποστήριξης του σε περίπτωση που πάρει το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεδομένης της συζήτησης που έγινε το 2023 γύρω από το όνομα του ως το πρόσωπο που θα μπορούσε να συγκεντρώσει στήριξη από κόμματα που ήθελαν αλλαγή στη διακυβέρνηση Αναστασιάδη.

Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Γιώργος Παμπορίδης σε πρόσφατες δηλώσεις του για το συγκεκριμένο θέμα και την επίμαχη περίοδο, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ισχυρίστηκε ότι ρώτησαν το ΔΗΚΟ για να αποσαφηνιστούν οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εκείνο το διάστημα, οι οποίες έβαζαν την επιλογή του πρώην Υπουργού Υγείας στην εξίσωση για πιθανή συνεργασία.

Ο Γιώργος Παμπορίδης για εκείνη την περίοδο υποστήριξε πως είχε προσεγγιστεί από μια κοινή προσπάθεια του ΔΗΚΟ, του ΑΚΕΛ και άλλων πολιτικών κομμάτων, όμως η αδυναμία συνεργασίας, όπως είπε, διαπιστώθηκε σε σχετικά πρώιμο στάδιο και η κουβέντα σταμάτησε εκεί.

Όπως έγραψε ξανά το philenews, πριν το ΑΚΕΛ απορρίψει τον κ. Παμπορίδη ως υποψήφιο, προηγήθηκε ένα οργιώδες παρασκήνιο. Διαφάνηκε σε μετρήσεις ότι υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις ανάμεσα στα μέλη του κόμματος για το ενδεχόμενο στήριξης ενός προσώπου που προέρχεται από τον ΔΗΣΥ και ήταν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη. Σε αυτό εκτιμάται ότι συνέβαλε και η έντονη δημόσια αντίδραση της τότε βουλεύτριας του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία είχε δηλώσει πως δεν θα μπορούσε ο κ. Παμπορίδης να ήταν ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ από τη στιγμή που είχε τοποθετηθεί απαξιωτικά απέναντι στο κόμμα αλλά και τον Δημήτρη Χριστόφια.

Είναι για αυτό που σήμερα, στελέχη του ΑΚΕΛ σχολιάζουν επικριτικά δηλώσεις της κ. Χαραλαμπίδου, φιλικές προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου, τον οποίο, όπως είπε, θεωρεί ικανό να διοικήσει τη χώρα. Σημειώνουν πώς υπάρχει αντίφαση από μέρους της, στην περίπτωση Παμπορίδη να επικαλείτο λόγους πολιτικής και ιδεολογίας, ενώ τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ να τον θεωρεί ικανό να κυβερνήσει.

Γιασεμίδης – Μαυρογιάννης κι ένα όνομα στο μυαλό

Για την επιλογή του κόμματος ενόψει 2028, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε σε κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του και τα οποία θα μπορούσε να τεθούν προς συζήτηση στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι η νίκη στις προεδρικές εκλογές και εκτίμησε πως θα είναι το τέλος των δεκατριών χρόνων αντιπολίτευσης.

Ο Στέφανος Στεφάνου κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τον Τάσο Γιασεμίδη, το όνομα του οποίου εδώ και μερικές εβδομάδες συζητείται έντονα στο πολιτικό παρασκήνιο ως μια επιλογή που θα μπορούσε να συγκεντρώσει ευρεία στήριξη από κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ, αλλά και η ΕΔΕΚ που για την ώρα βρίσκεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Η απάντηση που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είναι πως «δεν παίζει κανένα όνομα, με την έννοια ότι δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα με αυτά».

Όσον αφορά στην περίπτωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο κ. Στεφάνου τόνισε πως ούτε προαποκλείεται, ούτε προκρίνεται. «Από την ώρα που έχει μια παρουσία, συνεργαστήκαμε το ’23, τοποθετεί τον εαυτό του στον πόλο της προοδευτικής αλλαγής, δεν μπορείς να τον αποκλείσεις. Ο κ. Μαυρογιάννης είναι ανεξάρτητος, δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει ή τι δεν θα κάνει».