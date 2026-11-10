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Γύρω στις 11:10 το πρωί της Τρίτης ήχησε σε κινητά τηλέφωνα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης CY-ALERT, στο πλαίσιο της άσκησης NEAMWave2026, με σενάριο σεισμού και τσουνάμι.

Όπως είχε ανακοινώσει η Πολιτική Άμυνα, η δοκιμή πραγματοποιείται μεταξύ 11:00 και 15:00 και περιλαμβάνει την αποστολή περισσότερων από μία ειδοποιήσεων σε κινητά τηλέφωνα παράκτιων περιοχών που καλύπτει η άσκηση.

Η Πολιτική Άμυνα ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες.

Το μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες: