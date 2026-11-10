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Στο Κυπριακό φαίνεται πως κάτι κινείται. Αν είναι φύλλο, όπως έλεγαν κάποιοι, θα το δούμε στην πορεία. Το σημαντικό πάντως, στις τελευταίες εξελίξεις δεν είναι ποια σημεία διέλευσης θα ανοίξουν και ποια όχι. Είναι ότι υπήρξε διάθεση να βρεθεί κοινό έδαφος. Και αυτό έχει τη σημασία του. Διότι, αν η πρόθεση ήταν να οδηγηθεί η διαδικασία σε ναυάγιο, δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη προσπάθεια. Αρκούσε να συμφωνήσουν ότι δεν συμφωνούν και να κλείσει η πόρτα για τα επόμενα βήματα, με τις συναντήσεις υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ και την ουσία του Κυπριακού να μένουν στα χαρτιά.

Αυτό λοιπόν που κρατούμε δεν είναι τα οδοφράγματα, αλλά το μήνυμα ότι υπάρχει, έστω και περιορισμένη, διάθεση να προχωρήσει η διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι λύθηκε το Κυπριακό. Σημαίνει όμως ότι το πλοίο έχει ακόμη την προοπτική να αποπλεύσει. Γιατί, χωρίς αυτή τη διάθεση, όχι μόνο θα το έδεναν στο λιμάνι, αλλά θα του ξήλωναν και τις μηχανές…

Ζακ.