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Άγριος καβγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια αγώνα χόκεϊ επί πάγου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν να ανταλλάσσουν γροθιές, προκαλώντας αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο και έντονες αντιδράσεις στις εξέδρες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/11), στην αναμέτρηση των Νιου Γιορκ Άιλαντερς με τους Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς, στο UBS Arena της Νέας Υόρκης, με πρωταγωνιστές τον 19χρονο Μάθιου Σέιφερ και τον 23χρονο Λουκ Χιουζ.

Η ένταση ξεκίνησε προς το τέλος της δεύτερης περιόδου, όταν ο Λόγκαν Στάνλεϊ των Άιλαντερς ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Μπρετ Πέσε των Ντέβιλς. Μέσα σε δευτερόλεπτα, παίκτες και των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν στο σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθεί γενικευμένη σύρραξη.

Την ώρα που οι περισσότεροι προσπαθούσαν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν μια δεύτερη συμπλοκή δίπλα στο προστατευτικό τζάμι του γηπέδου.

MATTHEW SCHAEFER VS. LUKE HUGHES 😱



Not the matchup we expected to see 😳 pic.twitter.com/WUGVXgxzKR — SportsCenter (@SportsCenter) November 8, 2026

Ο Σέιφερ και ο Χιουζ είχαν πιαστεί στα χέρια και αντάλλασσαν αλλεπάλληλες γροθιές, ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν φωνάζοντας από τις εξέδρες.

Στη διάρκεια της συμπλοκής, ο 19χρονος κατάφερε να ρίξει τον αντίπαλό του στον πάγο, χωρίς όμως αυτό να βάλει τέλος στον καβγά. Ο Χιουζ συνέχισε να επιχειρεί χτυπήματα ακόμη και πεσμένος, μέχρι που συμπαίκτες τους και διαιτητές παρενέβησαν για να τους χωρίσουν.

Τελικά, οι διαιτητές κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη και να απομακρύνουν τον Σέιφερ, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο.

Παρά τις εικόνες έντασης και τις πολλαπλές συμπλοκές, οι περισσότερες ποινές που επιβλήθηκαν στους παίκτες των δύο ομάδων αλληλοεξουδετερώθηκαν, με τον Στάνλεϊ να χρεώνεται την επιπλέον ποινή.

protothema.gr