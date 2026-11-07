Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πέντε νεκροί και τουλάχιστον δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε κοντά σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

BREAKING:



Several killed and many wounded in suspected terror attacking at the main square in Krakow, Poland.



A man in a black car drove across the square in black car, shooting from a rifle. pic.twitter.com/c6uUoqR3Ar November 7, 2026

Η πολωνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης συνελήφθη στην προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο. Η πολωνική αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι, προς το παρόν, δεν αναζητά άλλους δράστες και εκτιμάται ότι στην επίθεση εμπλέκεται μόνο ένα άτομο.

BREAKING:



Polish police officers have shot the suspected terrorist in Krakow, Poland.



Several people were killed by the man who was shooting from a car at the main square in Kraków’s Old Town pic.twitter.com/M6UuzaT1bj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

BREAKING:



Suspected terror attack in the old town of Krakow, Poland.



Several people killed after a man opened fire from a car pic.twitter.com/C8OlfGgxWL — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η αστυνομία διερευνά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ενώ ο ίδιος ενημερώνεται σχετικά από το υπουργείο Εσωτερικών.

skai.gr