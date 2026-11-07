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Πέντε νεκροί και τουλάχιστον δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε κοντά σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.
Η πολωνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης συνελήφθη στην προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο. Η πολωνική αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι, προς το παρόν, δεν αναζητά άλλους δράστες και εκτιμάται ότι στην επίθεση εμπλέκεται μόνο ένα άτομο.
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η αστυνομία διερευνά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ενώ ο ίδιος ενημερώνεται σχετικά από το υπουργείο Εσωτερικών.