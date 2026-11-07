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Κλείνει το μάτι στα κόμματα και επιχειρεί να στήσει σκηνικό συνεργασιών ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Την μια είναι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, την άλλη η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Φειδίας και εσχάτως ο συμπρόεδρος του VOLT Πιέρος Κάρουλας.

Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης έχει δώσει ένα πιο ιδεολογικοπολιτικό στίγμα στην πολιτική του πρόταση με τον χαρακτήρα της ριζοσπαστικής κεντροδεξιάς, δηλώνοντας ανοικτός για συνεργασίες. Στο παρελθόν είχε τονίσει την ανάγκη συνεργασίας με το Δημοκρατικό Κόμμα, επισημαίνοντας ότι οι διεργασίες έπρεπε να αρχίσουν μετά τις βουλευτικές εκλογές. Ακόμη, ο ίδιος θεωρεί ότι η δική του υποψηφιότητα είναι αυτή που μπορεί να φέρει κοντά στον ΔΗΣΥ τις φυγόκεντρες δυνάμεις και τους δυσαρεστημένους.

Η τακτική Αβέρωφ

Από τα μέσα Οκτωβρίου, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, έχει επιλέξει μια διαφορετική τακτική δημοσιεύοντας στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορές που έγιναν κατά καιρούς από πολιτικούς προς το πρόσωπο του, που προέρχονται όμως από διαφορετικούς κομματικούς χώρους εκτός ΔΗΣΥ.

Μια τακτική με την οποία θέλει να μεταφέρει το μήνυμα πώς μια ενδεχόμενη δική του υποψηφιότητα έχει χαρακτήρα πολυσυλλεκτικότητας και ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές κομματικές συνεργασίες ενόψει προεδρικών εκλογών. Ταυτόχρονα, στέλνει και μήνυμα, μέσα από τις θετικές αναφορές πολιτικών αντιπάλων, μιας… γενικής αναγνώρισης.

«Με τον Αβέρωφ συνεργαστήκαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο»

Η αρχή έγινε στις 19 Οκτωβρίου όταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου δημοσίευσε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Νικόλα Παπαδόπουλου στο podcast του ALPHA «25 λεπτά».

Η δημοσίευση φέρει τη λεζάντα «Με τον Αβέρωφ συνεργαστήκαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και αυτή η συνεργασία είχε σημαντικά οφέλη για την Κύπρο και το λαό της». Στο podcast, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ περιγράφει τη συνεργασία που είχαν οι δύο τους σε μια δύσκολη περίοδο για την Κύπρο, τονίζοντας ότι πιθανόν να είχαν προσωπικό κόστος.

Νικόλας: «Με τον Αβέρωφ συνεργαστήκαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και αυτή η συνεργασία είχε σημαντικά οφέλη για την Κύπρο και το λαό της». pic.twitter.com/5FBqGeXG1M October 19, 2026

«Ο κ. Νεοφύτου μπορεί να κυβερνήσει»

Ακολούθως, στις 25 και 29 Οκτωβρίου, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ευχαρίστησε δημοσίως τη βουλευτή του κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου για τα καλά της λόγια.

Η ίδια μιλώντας στο δημοσιογράφο Ιάκωβο Ιακώβου, διατύπωσε την άποψη ότι αν και έχει διαιρετικές απόψεις από τον κ. Νεοφύτου, θεωρεί ότι μπορεί να κυβερνήσει».

Ειρήνη μου, σ’ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η εκτίμηση είναι αμοιβαία. pic.twitter.com/YSCb5vfNLx — Averof Neofytou (@AverofCY) October 29, 2026

Ευχαριστώ την @Xaralambidou για τα καλά της λόγια. https://t.co/XDpAhTvMUe — Averof Neofytou (@AverofCY) October 25, 2026

Από κοντά και ο Φειδίας

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επανήλθε με νέα ανάρτηση στις 2 Νοεμβρίου. Αυτή τη φορά κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Φειδίας και τα θετικά του σχόλια.

Σε ένα βίντεο με διάφορες παρεμβάσεις, ο Φειδίας χαρακτηρίζει τον κ. Νεοφύτου ως ένα πανέξυπνο πολιτικό, σημειώνοντας ότι βλέπει μακροπρόθεσμα και έχει την εμπειρία του παρελθόντος.

Φειδίας: «Ο Αβέρωφ είναι από τους πιο έξυπνους και έμπειρους πολιτικούς που έχουμε στην Κύπρο» pic.twitter.com/nXqzIoZppE — Averof Neofytou (@AverofCY) November 2, 2026

Το Κυπριακό ως κοινό μέτωπο

Η τελευταία του ανάρτηση αφορούσε το VOLT και τον συμπρόεδρο του κόμματος Πιέρο Κάρουλλα.

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Πολίτης» είχε αναφέρει ότι «οι τοποθετήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου στο Κυπριακό περιλαμβάνουν ορισμένες διαπιστώσεις που συμπίπτουν με τις δικές μας», με τον κ. Νεοφύτου να αναδημοσιεύει το σχετικό άρθρο.

Συμπρόεδρος VOLT: «Το Κυπριακό είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και οι τοποθετήσεις Αβέρωφ περιλαμβάνουν διαπιστώσεις που συμπίπτουν με τις δικές μας».



Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ: https://t.co/dqKfhsahAv pic.twitter.com/EA2UqDCgOf — Averof Neofytou (@AverofCY) November 3, 2026

Πόσο εφικτό είναι να στηρίξουν Αβέρωφ;

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με όλους, για διαφορετικούς λόγους η κάθε περίπτωση.

Το ΔΗΚΟ είναι το κύριο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με αυξημένη παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εν μέρει, θεωρείται κλειδωμένη η στήριξη προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, εφόσον επαναδιεκδικήσει την προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς η μέχρι τώρα κοινή πορεία τους χαρακτηρίζεται ως καλή, ενώ έχουν ξεπεραστεί και τα προβλήματα του παρελθόντος.

Όσον αφορά το ΑΛΜΑ, τα πράγματα περιπλέκονται. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου μπορεί να μην… κρύβει τον θαυμασμό της προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης όμως έχει αποκλείσει όλες τις κομματικές υποψηφιότητες, κατηγορώντας πολλές φορές τον ΔΗΣΥ για διαφθορά και διαπλοκή. Από την άλλη ο πρόεδρος του Άλματος φλερτάρει και με το ΑΚΕΛ, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού έχει στα υπόψη τη δική του υποψηφιότητα.

Στον ίδιο παρονομαστή βρίσκεται και το VOLT. Το κόμμα βρίσκεται σε μια φάση αναδιοργάνωσης μετά και την εκλογική αποτυχία στις βουλευτικές, ενώ πρόσφατα έχει εκλέξει τη νέα ηγεσία του.

Υπό προϋποθέσεις μπορεί να βρεθεί ένα πεδίο συνεννόησης στο Κυπριακό, όμως από την άλλη, μια συνεργασία με το VOLT βλέπουν με αρκετή δόση καχυποψίας οι συναγερμικοί.

Διαφορετικά είναι τα πράγματα με τον Φειδία Παναγιώτου και την Άμεση Δημοκρατία. Είναι γνωστό ότι Αβέρωφ και Φειδίας διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τον πρώτο να παραδίδει μαθήματα πολιτικής στο δεύτερο.

Αν και ο κ. Νεοφύτου ενδεχομένως να υπολογίζει στη στήριξη του Φειδία, το κοινό της Άμεσης Δημοκρατίας δεν έχει συλλογική κομματική ταυτότητα και κανένας δεν ξέρει ποιο είναι το σταθερό κομματικό κοινό της και πόσο πιστά ακολουθεί τις κομματικές αποφάσεις.

Σε φάση προεκλογικής εκστρατείας οι δύο υποψήφιοι

Τη δεδομένη στιγμή, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συνεχίζει τις προεκλογικές συγκεντρώσεις, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 28 Νοεμβρίου.

Σήμερα θα βρεθεί στα Λατσιά στα σωματεία Παρθενώνας και Εθνικός, ενώ αργότερα θα παρευρεθεί στο σωματείο Δικέφαλος Γερίου. Το πρωί της Κυριακής θα έχει προεκλογική συγκέντρωση στο σωματείο Χαλκάνωρας Ιδαλίου. Την περασμένη Πέμπτη παρευρέθηκε στο σωματείο ΘΟΙ Πύργου Λεμεσού.

Θέλω να ακούσω τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σας. Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά!#Λατσιά#Γέρι#Δάλι pic.twitter.com/zsVSYhlk7t — Averof Neofytou (@AverofCY) November 4, 2026

Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης έχει προγραμματίσει προεκλογικές συναντήσεις με μέλη του ΔΗΣΥ. Σήμερα θα παρευρεθεί στο σωματείο Τσαγγάρης Πελενδρίου, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στο σωματείο Ελληνισμός στην Αλάμπρα.

Τη Δευτέρα θα έχει συναντήσεις με συναγερμικούς στο σωματείο Κυριάκος Μάτσης στη Λακατάμεια και την Τρίτη στο σωματείο Δόξα Στροβόλου.

Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της υποψηφιότητας του Γιώργου Παμπορίδη τάχθηκαν ανοικτά ο επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Ιωαννίδης και η πρώην υφυπουργός Αναστασία Ανθούση.