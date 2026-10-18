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Σύμπραξη κομμάτων με επιλογή ανεξάρτητης προσωπικότητας ή κάθοδος Οδυσσέα Μιχαηλίδη στις προεδρικές εκλογές. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι για το ΑΛΜΑ με τις διεργασίες εντός του κινήματος να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΛΜΑ έχει ανοίξει κύκλο επαφών με κόμματα με στόχο την βολιδοσκόπηση προθέσεων, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια εύκολη εξίσωση, καθώς απαιτείται συνεννόηση, συναίνεση και υπαναχωρήσεις.

Την Τρίτη, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είδε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, ενώ την περασμένη βδομάδα είχε συνάντηση με τον Φειδία Παναγιώτου. Επίσης συναντήσεις είχε με το Κίνημα Οικολόγων, την ΕΔΕΚ, ενώ έπεται συνάντηση και με το Volt.

Αυτό που διαμηνύουν κύκλοι από το ΑΛΜΑ είναι πως είναι ανοικτοί να συνομιλήσουν με τις πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου. Ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να συναντηθούν με τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ και την ΔΗΠΑ.

Ακόμη, επισημαίνουν ότι δεν βιάζονται για τη λήψη αποφάσεων αφού προέχει η διεξαγωγή του εκλογικού συνέδριου των επαρχιακών επιτροπών στις 24 Ιανουαρίου, ενώ θα ακολουθήσει το παγκύπριο εκλογικό συνέδριο που θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου.

Προαπαιτούμενο ο μη κομματικός υποψήφιος

Τα δεδομένα στην εξίσωση για το ΑΛΜΑ είναι συγκεκριμένα αφού σε δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει θέσει μία σειρά από αποκλεισμούς.

Δεν στηρίζει κομματικό υποψήφιο και δεν θα στηρίξει υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Όσον αφορά το προφίλ του υποψηφίου που θα στήριζε το ΑΛΜΑ, αυτό σκιαγραφείται ως μια ανεξάρτητή, καθαρή και προβεβλημένη προσωπικότητα, η οποία θα είναι φορέας αλλαγής. Εκτός από την επιλογή του υποψηφίου, θα χρειαστεί και συμφωνία στο πρόγραμμα διακυβέρνησης, μια δύσκολη εξίσωση λόγω των διαφορετικών πολιτικών θέσεων του κάθε κόμματος.

Θα είναι υποψήφιος ο Οδυσσέας;

Από το κάδρο δεν βγαίνει ασφαλώς και η περίπτωση υποψηφιότητας του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, παρόλο ότι από πλευράς ΑΛΜΑ διαμηνύεται ότι η προσπάθεια πρωτίστως επικεντρώνεται στον να εξαντληθεί κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα. Αυτό το οποίο προβάλλεται είναι πώς σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι συνομιλίες, τότε το ΑΛΜΑ θα κατέλθει στην κούρσα των Προεδρικών με υποψήφιο τον επικεφαλής του.

Για κάποιους βέβαια, τα κριτήρια και οι αποκλεισμοί υποψηφίων από μέρους του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, έχουν προαποκλείσει και την όποια πιθανότητα συνεργασίας με άλλο υποψήφιο, προδιαγράφοντας ένα σκηνικό για πιθανή δική του υποψηφιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εξαγγελία δημιουργία του ΑΛΜΑ είχε αναφερθεί ότι κύριος στόχος του Κινήματος ήταν η ανάληψη της Εκτελεστικής Εξουσίας και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης παρουσιαζόταν ως ένας εν δυνάμει υποψήφιος Πρόεδρος. Το όνομα του θα μπει σίγουρα στο τραπέζι στο πλαίσιο των επαφών του ΑΛΜΑ με άλλα κόμματα ωστόσο, μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και το χαμηλό εκλογικό ποσοστό που έλαβε, η πιθανότητα ενός κομματικού συνασπισμού γύρω από την δική του υποψηφιότητα έχει αποδυναμωθεί.

Την αυτόνομη κάθοδο του ΑΛΜΑ με υποψηφιότητα Οδυσσέα Μιχαηλίδη, λέγεται ότι προκρίνουν και αρκετά στελέχη του κινήματος, αν και γνωρίζουν ότι χωρίς συνεργασίες δεν θα έχει ισχυρές πιθανότητες για επιτυχία.