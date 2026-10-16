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Τη θέση ότι δεν υπάρχει άτυπη συμφωνία για στήριξη του Αβέρωφ Νεοφύτου, διατύπωσε ο Φειδίας Παναγιώτου.

Φιλοξενούμενος στη εκπομπή του Omega «Ενημέρωση Τώρα», ρωτήθηκε για την άτυπη συνεργασία που έχει με τον Αβέρωφ Νεοφύτου αλλά και για το γεγονός ότι πολύς κόσμος θεωρεί ότι θα ταχθεί στο πλευρό του. Το απέρριψε, όμως, λέγοντας ότι «δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Βρέθηκα και πολλές φορές με την Αννίτα Δημητρίου. Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον εκτιμώ. Είναι ένας πανέξυπνος πολιτικός. Θα δούμε μετέπειτα για συνεργασία, όμως, δεν ισχύει ότι έχουμε ταχθεί μαζί με τον Αβέρωφ». Συμπλήρωσε ότι είναι ευχαριστημένοι με τη συνεργασία που έχουν με τον ΔΗΣΥ.

Στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει για το παρασκήνιο με την υποστήριξη της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής και αν γνώριζε τα όσα ειπώθηκαν στην περιβόητη συνάντηση σε ψαροταβέρνα.

Ο Φειδίας απάντησε ότι αυτοί είναι τσακωμοί που γίνονται στον ΔΗΣΥ. «Ότι ανταλλάγματα έγιναν ήταν δημόσια. Υπήρχαν διαβουλεύσεις με την κ. Δημητρίου και σε κάποια πράγματα ήταν και ο κ. Νεοφύτου. Όμως, περισσότερο συζήτησα με την Αννίτα», είπε.

Ακόμη, είπε ότι η πόρτα συνεργασίας είναι ανοικτή και με το ΑΚΕΛ. «Βρέθηκα με τον κ. Στεφάνου και συζητήσαμε», είπε.