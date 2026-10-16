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Την άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας ζητούσε το πρωί ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Καλούσε, μάλιστα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λίγο αργότερα, ο Φειδίας Παναγιώτου, γνωστός για τις τοποθετήσεις του στο Ουκρανικό αλλά και για το ταξίδι του στη Μόσχα, χαρακτήριζε τον Αβέρωφ «πανέξυπνο πολιτικό» και άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Και κάπου εδώ θυμηθήκαμε τον «Λουκάνικο», κατά κόσμον Νίκο Λουκά, πολιτικό μέντορα του Φειδία, με τις γνωστές τοποθετήσεις του για το Ουκρανικό.

Λέτε να παραδίδει πλέον και ιδιαίτερα μαθήματα στον Αβέρωφ ή απλώς συνέπεσαν οι απόψεις και τα κομπλιμέντα;

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