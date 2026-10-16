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Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό περιστατικού λεγεωνέλλωσης (ή Νόσος των Λεγεωναρίων) σε νεογνό, το οποίο νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική στη Λευκωσία.

Όπως επιβεβαιώθηκε στο philenews από το υπουργείο Υγείας, το νεογνό διαγνώστηκε με λεγεωνέλλωση και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, δόθηκαν οδηγίες για τη λήψη μέτρων στην ιδιωτική κλινική, ενώ ασθενείς μεταφέρθηκαν από τον όροφο στον οποίο νοσηλευόταν το νεογνό.

Παράλληλα το υπουργείο Υγείας ζήτησε όπως τερματιστούν οι εισαγωγές ασθενών στην κλινική.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του βρέφους, ούτε έχει διευκρινιστεί η πιθανή πηγή της μόλυνσης.

Η λεγεωνέλλωση είναι βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια του γένους Legionella, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν σε υδάτινα συστήματα. Η εμφάνιση περιστατικού σε νοσηλευτήριο δεν σημαίνει από μόνη της ότι έχει επιβεβαιωθεί πως η μόλυνση προήλθε από τις εγκαταστάσεις του.

Η νόσος των λεγεωναρίων έχει θνησιμότητα που μπορεί να φτάσει μέχρι το 15%, ενώ σε νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία μπορεί να φτάσει μέχρι το 50% αν τα αντιβιοτικά αργήσουν να χορηγηθούν.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές κλινικές οντότητες της νόσου:

Πυρετός Pontiac, που αποτελεί αυτοπεριοριζόμενη νόσο που μοιάζει με γριπώδη συνδρομή

Νόσος των λεγεωναρίων που εκδηλώνεται κυρίως με πνευμονία, δυνητικά θανατηφόρο σε 5-30% των κρουσμάτων.

Σημειώνεται πως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.