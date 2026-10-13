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Μήνυμα ενότητας ενόψει των Προεδρικών Εκλογών στέλνει, εκ νέου, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία βρέθηκε σήμερα στο Επαρχιακό Συμβούλιο Αμμοχώστου, προκειμένου να ολοκληρώσει τον κύκλο συζήτησης και ενημέρωσης για το Κυπριακό.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, «απ’ την πρώτη μέρα της εκλογής μου στην προεδρία του ΔΗΣΥ, έβαλα έναν στόχο, πάνω από όλα να κλείσουμε πληγές, να ενώσουμε τον κόσμο μας και να ξανακάνουμε τον Συναγερμό δυνατό και περήφανο. Και αυτόν τον στόχο δεν τον εγκαταλείπω».

«Αφήνουμε πίσω όσα μας πληγώνουν, κρατάμε όσα μας ενώνουν και προχωρούμε με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα», καταλήγει η κ. Δημητρίου.