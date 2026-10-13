Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τερματισμό των κουτσομπολιών και επικέντρωση στην ουσία και την πολιτική συζήτηση απευθύνει ο Γιάννης Καρούσος. Ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ρίχνει επίσης την μπάλα στους δύο υποψηφίους, οι οποίοι κατά τον ίδιο είναι και αυτοί που θα δείξουν αν θέλουν ενότητα ή διχασμό.

Μιλώντας στο Omega, υπεραμύνθηκε του δικαιώματος του κάθε μέλους ή στελέχους να εκδηλώσουν τη στήριξη τους σε κάποιον υποψήφιο, σημειώνοντας όμως ότι η δήλωση τους πρέπει να συνοδεύεται από δέσμευση για στήριξη του νικητή. Ο κ. Καρούσος ξεκαθαρίζει επίσης ότι ο ίδιος θα τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το ποιον θα υποστηρίξει μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, όχι όμως με τρόπο που θα διασπείρεται ο διχασμός.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του εξέφρασε διαφωνία με τον τρόπο που δημόσια τοποθετούνται πρόσωπα που το όνομα τους είχε ακουστεί για ενδεχόμενη συμμετοχή στην εσωκομματική μάχη, όπως ο Λουκάς Φουρλάς και ο Δημήτρης Δημητρίου. Όπως είπε, κρίνει άσκοπο ο καθένας να βγάζει ανακοίνωση και να αναφέρει πως δέχεται πιέσεις και ούτω καθεξής.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν κρύβει την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί από την πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή της να αποσυρθεί από την εσωκομματική διαδικασία, πριν το ανακοινώσει δημόσια. «Θα περίμενα ένα τηλεφώνημα, μία ενημέρωση για να μην τα μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ. Θα ήθελα να είχα κάποια ενημέρωση όπως είχαν κάποιοι άλλοι», ανέφερε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το έχει ήδη αναφέρει στην ίδια, το συζήτησαν και το ζήτημα έχει λήξει.

Βίντεο από την παρέμβαση του Γιάννη Καρούσου