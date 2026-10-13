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Την ανάγκη διατήρησης της ενότητας στον Δημοκρατικό Συναγερμό, μετά την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να μη διεκδικήσει την υποψηφιότητα της παράταξης για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, υπογραμμίζει το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του κόμματος.

Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο χαρακτηρίζει την απόφαση της Προέδρου του ΔΗΣΥ πράξη ευθύνης και πολιτικού θάρρους, σημειώνοντας ότι έθεσε την παράταξη πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση και διασφάλισε τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην εσωκομματική διαδικασία, με δέσμευση να στηρίξουν όποιον επιλεγεί από τα μέλη.

Παράλληλα, τονίζει ότι η εσωκομματική διαδικασία δεν αναστέλλει το έργο του Συμβουλίου ούτε την ευθύνη του κόμματος απέναντι στους πολίτες.

Κατά τη συνεδρία του στις 12 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο εξέτασε κυρίως το ζήτημα της ακρίβειας και τις προτάσεις του ΔΗΣΥ για τους βασικούς τομείς που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, όπως η στέγαση, η ενέργεια, οι μεταφορές, η παιδεία, η υγεία και τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζητήθηκαν επίσης μεταρρυθμίσεις που μπορούν να περιορίσουν την έκθεση των νοικοκυριών στην ακρίβεια, με αναφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Στην επόμενη συνεδρία αναμένεται να τεθεί επί τάπητος ο δεύτερος πυλώνας αντιμετώπισης της ακρίβειας, που αφορά την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν ζητήματα επιχειρηματικότητας, αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, εργοδότησης, καινοτομίας, αγροτικής ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η επεξεργασία του προϋπολογισμού ανά υπουργείο, υπηρεσία και οργανισμό, με στόχο να ολοκληρωθεί εντός Οκτωβρίου.

Το Συμβούλιο αναφέρει ότι το έργο, οι αναλύσεις και οι προτάσεις του θα τεθούν ισότιμα στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για την υποψηφιότητα, ώστε εκείνος που θα επιλεγεί από τα μέλη να έχει στη διάθεσή του ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο σχέδιο διακυβέρνησης.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι στόχος είναι ένας ισχυρός Δημοκρατικός Συναγερμός, η νίκη στις Προεδρικές Εκλογές του 2028 και η προοπτική της Κύπρου.