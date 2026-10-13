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Στοίχημα πλέον είναι η διασφάλιση της ενότητας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτό είναι το ζητούμενο που προκύπτει μέσα από δηλώσεις και ανακοινώσεις της ηγεσίας του κόμματος, την ώρα που διαφαίνεται πλέον η καλλιέργεια μιας νέας περιρρέουσας ατμόσφαιρας περί πολιτικού εκβιασμού. Πέραν από τις δηλώσεις στελεχών, ακόμα και μέσα από την ίδια την ανακοίνωση του κόμματος διακρίνεται μια αναφορά που αποτυπώνει την πίεση την οποία δεχόταν η ηγεσία του κόμματος και βάσει της οποίας λήφθηκε τελικά η απόφαση για απόσυρση του ενδιαφέροντος της προέδρου του ΔΗΣΥ για το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Η ηγεσία του κόμματος συνεδρίασε χθες, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας συνεδρίας της, συζητώντας τα νέα δεδομένα, με κοινό συμπέρασμα ότι το κόμμα πρέπει να γυρίσει σελίδα και όλοι μαζί να εργαστούν για την ενότητα.

«Η απόφαση της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, αποτελεί απόφαση ευθύνης και νίκης για την παράταξη.

Θέτοντας το συλλογικό συμφέρον πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση, διασφάλισε τη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη δέσμευσή τους να σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών, στηρίζοντας τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί. Έθεσε έτσι τις βάσεις για μια ενωμένη πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2028», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος, από την οποία προκύπτει ως συμπέρασμα ότι υπήρχε ανησυχία πως κάποιος από τους ενδιαφερόμενους δεν θα συμμετείχε στη διαδικασία. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο τελικά η ίδια έκανε πίσω.

«Η ενότητα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσουμε με αξιώσεις αυτή τη μάχη. Η πρωτοβουλία της Προέδρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις και η διαφύλαξή τους αποτελεί πλέον ευθύνη όλων μας.

Προχωρούμε συντεταγμένα στην επιλογή του υποψηφίου μας, με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και με σεβασμό στην ισότιμη συμμετοχή κάθε διεκδικητή. Τον λόγο έχουν τα μέλη μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέσω της οποίας καλούνται όλα τα στελέχη να συμβάλουν σε έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, με αλληλοσεβασμό και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. «Οφείλουμε όλοι να τοποθετούμαστε υπεύθυνα, αποφεύγοντας την αναπαραγωγή σεναρίων, μικροπρεπών σχολίων και προσωπικών αιχμών».

Οι παρεμβάσεις Ιωαννίδη και Κούσιου

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου, Μιχάλης Ιωαννίδης, επανέλαβε και χθες, σε δηλώσεις του στο Sigma, ότι θα στηρίξει τον Γιώργο Παμπορίδη στις εσωκομματικές εκλογές, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Ερωτηθείς εάν ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ ουσιαστικά εκβίασε το κόμμα με τη στάση του, απέφυγε να υιοθετήσει τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

«Δεν χρησιμοποιώ εγώ τέτοιες εκφράσεις, ούτε θέλω να τις χρησιμοποιήσω», ανέφερε, εκφράζοντας ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ την υποψηφιότητά του.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Κυριάκος Κούσιος στον ΑΝΤ1, αναφορικά με την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει την υποψηφιότητά της, χαρακτηρίζοντάς την τολμηρή, σοβαρή και υπεύθυνη, καθώς, όπως υποστήριξε, έθεσε την ενότητα του κόμματος πάνω από τις προσωπικές της φιλοδοξίες.

Παρότι αναγνώρισε ότι η ίδια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει επανειλημμένα διαψεύσει ότι δέχθηκε πιέσεις, ο κ. Κούσιος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κανέναν λόγο να μην υιοθετήσω αυτή τη θέση, όμως σίγουρα υπέστη, τουλάχιστον, πολιτικό εκβιασμό».

Επικαλέστηκε μάλιστα τις αναφορές του Γιώργου Παμπορίδη για τη συνάντηση στην Πινδάρου, υποστηρίζοντας ότι είχε καταστεί σαφές πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν θα συμμετείχε στις εσωκομματικές διαδικασίες εάν παρέμενε υποψήφια η Αννίτα Δημητρίου.

Φουρλάς: Δέχθηκα παραινέσεις

Τέλος στα σενάρια για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ έβαλε χθες ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς. Σε γραπτή δήλωσή του σημειώνει ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό, πέραν του γεγονότος ότι δημιούργησαν μια δυσάρεστη εικόνα για το κόμμα, δημιουργούν νέα δεδομένα και επιβάλλουν σε όλους να τοποθετηθούν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και καθαρό πολιτικό λόγο.

«Μετά την απόφαση της Προέδρου μας, Αννίτας Δημητρίου, να αποσύρει το ενδιαφέρον της για διεκδίκηση της υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας, έγινα αποδέκτης παραινέσεων από στελέχη, αλλά και απλά μέλη του κόμματός μας, να εξετάσω το ενδεχόμενο υποβολής δικής μου υποψηφιότητας», σημείωσε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι επιλογή του είναι να συνεχίσει να υπηρετεί τον πολίτη.

«Θέλω, ωστόσο, να επαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια, κάτι που έχω πει και στο παρελθόν, ότι δεν με ενδιέφερε ποτέ η διεκδίκηση οποιουδήποτε ανώτατου αξιώματος», επεσήμανε.