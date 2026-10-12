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Αφήγημα περί «πολιτικού εκβιασμού» και «πολιτικής απειλής» κατά της Αννίτας Δημητρίου από τον Αβέρωφ Νεοφύτου άρχισε να διατυπώνεται δημόσια σήμερα από νυν και πρώην συναγερμικά στελέχη. Παρά το γεγονός ότι η πρόεδρος του κόμματος αρνείται ότι η απόφαση της λήφθηκε υπό πίεση, προσωπικότητες από το κόμμα -ανάμεσά τους και ένας από τους πολύ στενούς της συνεργάτες- μιλούν πλέον ανοικτά για εκβιασμό, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο.

Ο λόγος για τον επικεφαλής του σκιώδους Υπουργικού Συμβουλίου του ΔΗΣΥ, Μιχάλη Ιωαννίδη, ο οποίος σε παρέμβαση του σήμερα το μεσημέρι στο Σίγμα υποστήριξε πως πράγματι ο Αβέρωφ Νεοφύτου εκβίασε ή απείλησε πολιτικά την Αννίτα Δημητρίου, με τον τρόπο που χειρίστηκε τα της δικής του υποψηφιότητας. Σε «πολιτικό εκβιασμό» αναφέρθηκε σε παρέμβαση του στον ΑΝΤ1 και ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη, Κυριάκος Κούσιος.

Σημάδια για στήριξη Αννίτας σε Παμπορίδη

Την ώρα που επίσημα χείλη από την Πινδάρου δηλώνουν πως ελπίζουν σε ένα πιο ήρεμο διάστημα και χαμηλότερους τόνους μετά τις δύο προηγούμενες θυελλώδεις εβδομάδες, μια τοποθέτηση από τον Μιχάλη Ιωαννίδη προκαλεί ήδη μεγάλη συζήτηση για την στάση που θα τηρήσει το περιβάλλον της Αννίτας Δημητρίου.

Ο κ. Ιωαννίδης είναι εκ των στενότερων της συνεργατών και έχει δηλώσει σε συνέντευξη στην «Καθημερινή» ότι θα στηρίξει τον Γιώργο Παμπορίδη στις εκλογές της 28ης Νοεμβρίου, επικαλούμενος πολιτικά κριτήρια. Η ίδια η Αννίτα Δημητρίου, θεσμικά, δεν αναμένεται να εκφράσει δημοσίως στήριξη σε κάποια από τις υποψηφιότητες, ωστόσο, μετά από όλα όσα συνέβησαν, το σενάριο να στηρίξει έστω και υπογείως τον Αβέρωφ Νεοφύτου θεωρείται απομακρυσμένο έως απίθανο. Από την άλλη, με τον Γιώργο Παμπορίδη έβγαλαν από κοινού προς τα έξω μια εικόνα αλληλοεκτίμησης μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ετοιμοπόλεμος ο Αβέρωφ με ομάδα βουλευτών στο πλευρό του

Στο στρατόπεδο του Αβέρωφ Νεοφύτου επικρατεί δημοσίως μια ησυχία από την περασμένη Παρασκευή, με τον ίδιο να επιλέγει την αποστασιοποίηση από τα ΜΜΕ αυτές τις μέρες. Πληροφορίες τον θέλουν να έχει κάνει σκοπίμως ένα βήμα πίσω παρακολουθώντας τις εξελίξεις, την ώρα που ταυτόχρονα προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα που μπορεί να προκύψουν. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο ίδιος δείχνει ετοιμοπόλεμος και σίγουρος ότι θα καταφέρει να πάρει το χρίσμα.

Δημόσια στο πλευρό του τέως προέδρου της παράταξης σε αυτή την εσωκομματική μάχη έχει ήδη ταχθεί ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος. Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Νεοφύτου διατηρεί ισχυρή επιρροή σε σημαντικό αριθμό βουλευτών της παράταξης, με τους οποίους τον συνδέει μακροχρόνια σχέση και συνεργασία. Εκτός απρόοπτου, αυτοί θα αποτελέσουν τον σκληρό κομματικό πυρήνα που θα σταθεί δίπλα του και θα τον στηρίξει είτε με δημόσιες παρεμβάσεις είτε με ενεργή συμμετοχή στο παρασκήνιο, η οποία ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.