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Προειδοποίηση για τις συνέπειες ενδεχόμενης επανάληψης του πολιτικού σκηνικού του 2023 στις προεδρικές εκλογές του 2028 απηύθυνε ο πρώην Υπουργός Υγείας και υποψήφιος για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης, τονίζοντας ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να παραμείνει πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ, από την ίδρυσή του, πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και δεν πρέπει να καταστεί ουραγός, όπως, κατά την εκτίμησή του, συνέβη στις προεδρικές εκλογές του 2023, λόγω λανθασμένων επιλογών και πολιτικών.

«Εάν επαναληφθεί το σενάριο του 2023, όπου ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέστη ουραγός των εξελίξεων εξαιτίας των λανθασμένων μας επιλογών και πολιτικών, και το επαναλάβουμε εκ νέου το 2028, είμαστε άξιοι της τύχης μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεργασία ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ ενόψει του 2028

Ο πρώην Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να επιδιώξει συνεργασία με το ΔΗΚΟ ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών. Μάλιστα, εκτίμησε ότι οι σχετικές διεργασίες έπρεπε να είχαν αρχίσει αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές.

«Η φυσική συμμαχία μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και ΔΗΚΟ πρέπει να επιδιωχθεί», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ξεκινήσει εγκαίρως η συζήτηση για μια τέτοια συνεργασία.

Εσωστρέφεια και διχασμός στον ΔΗΣΥ

Ο κ. Παμπορίδης αναφέρθηκε, επίσης, στην εσωτερική κατάσταση στον ΔΗΣΥ μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, εκφράζοντας απογοήτευση για την επιστροφή του κόμματος, όπως είπε, στη δίνη της εσωστρέφειας και του διχασμού, παρά την εκλογική επίδοση που κατέγραψε.

«Ο κόσμος μας τίμησε με ένα εκλογικό ποσοστό στις περασμένες βουλευτικές εκλογές, το οποίο κανένας από εμάς, ομολογουμένως, δεν περίμενε. Και αντιλαμβάνεστε ότι, μετά από αυτή την εμπιστοσύνη που λάβαμε από τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, το ρίξαμε πάλι στη δίνη της εσωστρέφειας και του διχασμού», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσο η υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου ήταν εκείνη που έθεσε σε κίνδυνο την ενότητα του κόμματος, ο κ. Παμπορίδης υποστήριξε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στις δυνάμεις που αμφισβητούν την ηγεσία και δημιουργούν συνθήκες εσωτερικής αντιπαράθεσης.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι ο ίδιος δεν αμφισβήτησε την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, σημειώνοντας πως η έκφραση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, μετά την καταστατική αλλαγή, δεν συνιστούσε από μόνη της απειλή για την ενότητα του κόμματος.