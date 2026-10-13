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Πριν από μερικά βράδια σήμανε συναγερμός για την «απόδραση» αρκούδας από το γνωστό Melios Zoo, η οποία εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε κοντινή απόσταση. Αφού γράφτηκε ό,τι γράφτηκε για την είδηση αυτή, αφού κάναμε τόσες και τόσες αναρτήσεις, άλλες πιο θυμωμένες, άλλες με αγωνία και άλλες με χιούμορ, ήρθε η ώρα να δούμε επιτέλους σε βάθος το θέμα αυτό.

Αρκούδες, λιοντάρια, τίγρεις και τόσα άλλα ζώα έγκλειστα και φυλακισμένα σε χώρους που λειτουργούν ως ζωολογικοί κήποι. Ως «άρτος και θεάματα» για το κοινό και την ψυχαγωγία του, που ως γνωστόν για πολλούς, υπερέχει της φύσης, της ευημερίας των ζώων και της αναγκαίας διαβίωσής τους σε συνθήκες όπως πρέπει.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ας ασχοληθούν οι αρμόδιοι (τεχνοκράτες, βουλευτές, νομοθέτες κάθε λογής υπεύθυνοι) ζεστά και αποτελεσματικά με το ζήτημα. Δεν είναι μόνο ζήτημα φιλοζωϊας, ούτε ακτιβισμού, αλλά και κουλτούρας και πολιτισμού.

ΛΙΑ