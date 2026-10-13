Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για γέλια και για κλάματα -κυρίως για κλάματα- είναι η ιστορία με τον «Μέλιο», τη φάρμα ή τον ζωολογικό κήπο (διαλέξτε), που λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία του Μενέλαου Μενελάου.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, υποστηρίζει ότι είναι παράνομη η λειτουργία του υποστατικού. Επιπλέον, διαβάζουμε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τον είχαν καλέσει από το 2017 να τερματίσει τη λειτουργία του ζωολογικού κήπου. Ακόμη, σε απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου (8/4/2026) καταγράφεται το ιστορικό απόρριψης πολεοδομικών αιτήσεων, μεταξύ άλλων, επειδή η επιχείρηση είχε επεκταθεί αυθαίρετα σε ιδιωτικό και κρατικό τεμάχιο γης. Κι όχι μόνο.

Η Πολεοδομική Αρχή είχε επισημάνει και άλλες παρατυπίες που αποτελούσαν λόγους μη αδειοδότησης. Επιπλέον, τρεις διοικητικές προσφυγές του κ. Μενελάου απορρίφθηκαν, ενώ απορρίφθηκε και η έφεσή του. Κι εμείς ακόμη συζητούμε γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά οι αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ώρα που ο Melios συνεχίζει να λειτουργεί και να δέχεται επισκέπτες… Ας κάνει ό,τι θέλει ο κ. Μενελάου, ο οποίος προωθεί τις δικές του θέσεις και απορρίπτει τα περί παρανομιών. Το κράτος τι κάνει;

Φ.Μ.