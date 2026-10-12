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Σε άγρια αντιπαράθεση εξελίχθηκε η συζήτηση ανάμεσα στον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη, και τον ιδιοκτήτη του Melios Zoo Park, Μενέλαο Μενελάου, με αφορμή το περιστατικό με την αρκούδα που βρέθηκε εκτός του κλουβιού της το βράδυ του Σαββάτου. Οι δύο αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για τις εισαγωγές άγριων ζώων, τη λειτουργία του πάρκου και τις ευθύνες των κρατικών υπηρεσιών.

Η κόντρα ξέσπασε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του MEGA, όταν η συζήτηση στράφηκε στο καθεστώς λειτουργίας του υποστατικού. Ο κ. Πίπης έκανε λόγο για παράνομες εισαγωγές ζώων, με τον κ. Μενελάου να απαντά πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες γνώριζαν εδώ και χρόνια ποια ζώα βρίσκονταν στον χώρο και πραγματοποιούσαν τακτικούς ελέγχους.

Ιδιαίτερη ένταση προκλήθηκε με την αναφορά στα λευκά λιοντάρια που εισήχθησαν από την Πολωνία. Ο κ. Πίπης υποστήριξε ότι για τη μεταφορά τους είχαν εκδοθεί πιστοποιητικά που αφορούσαν ζωολογικό κήπο, ενώ η σχετική άδεια του Melios Zoo Park δεν βρισκόταν πλέον σε ισχύ.

«Πόσες φορές χρησιμοποιήσατε τη ληγμένη άδεια ζωολογικού κήπου για να φέρετε ζώα;», τον ρώτησε, με τον κ. Μενελάου να απαντά ότι δεν τη χρησιμοποίησε ούτε μία φορά.

Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τον κατηγόρησε ότι εξαπάτησε τις πολωνικές αρχές, προκαλώντας την αντίδρασή του. «Δεν τους εξαπάτησα. Πάνω στην άδεια εμπόρου τα έφερα και το ξέρετε», απάντησε, θέτοντας στη συνέχεια το ερώτημα: «Γιατί δεν με πήρατε δικαστήριο, αφού τα λιονταράκια τα άσπρα τα έφερα παράνομα;».

Ο κ. Πίπης επέμεινε στις καταγγελίες του. Αναφέρθηκε δε σε σχετικά έγγραφα μέσω ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης, ενώ έκανε λόγο και για δικαστικές υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η άδεια

Η συζήτηση επεκτάθηκε στο κατά πόσο ο χώρος μπορεί να λειτουργεί ως φάρμα, όπως υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του. Ερωτηθείς εάν μια φάρμα δικαιούται να φιλοξενεί αρκούδες, λιοντάρια και τίγρεις, ο κ. Πίπης απάντησε πως «δεν υπάρχουν τέτοιες φάρμες στην Κύπρο, ούτε υπάρχει άδεια για τέτοιες φάρμες».

Ο κ. Μενελάου αντέτεινε ότι τα ζώα εισήχθησαν από ευρωπαϊκές χώρες με επίσημα έγγραφα και πέρασαν από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Δεν τα έφερα από τα κατεχόμενα, ούτε τα έφερα παράνομα μέσα στην τσέπη μου», είπε. Διερωτήθηκε μάλιστα γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες επέτρεπαν τις εισαγωγές και συνέχιζαν να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις, εφόσον θεωρούσαν ότι υπήρχαν παρανομίες.

Γιατί δεν μπήκε λουκέτο;

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για το Melios Zoo Park, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του ιδιοκτήτη σχετικά με τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου.

Ο κ. Πίπης ανέφερε ότι το κλείσιμο του υποστατικού δεν είναι απλή διαδικασία, καθώς πρέπει πρώτα να διευθετηθεί η τύχη των ζώων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις.

Όπως εξήγησε, απαιτείται συντονισμός μεταξύ διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, ενώ ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ενημερώσει επισήμως τις αρχές για το πού προτίθεται να μεταφέρει τα ζώα. Εάν δεν το πράξει, το κράτος θα αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες.

Σε ερώτηση γιατί δεν υπήρξε ουσιαστική εξέλιξη από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, αναφέρθηκε στον αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω της κρίσης του αφθώδους πυρετού, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι έχουν γίνει συνεννοήσεις με τα συναρμόδια τμήματα.

Η συζήτηση ξέφυγε όταν ο κ. Μενελάου εξαπέλυσε προσωπικές κατηγορίες εναντίον του κ. Πίπη, υποστηρίζοντας ότι με τις ενέργειές του δημιούργησε προβλήματα στην αδειοδότηση και λειτουργία της επιχείρησής του.

«Έπρεπε να ήσουν φυλακή αυτή τη στιγμή με τα εγκλήματα που έκανες», του είπε, ισχυριζόμενος ότι έχει υποβάλει καταγγελίες στην Αστυνομία και σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι διαθέτει έγγραφα που τεκμηριώνουν όσα καταγγέλλει, κάνοντας λόγο για σκόπιμες ενέργειες και όχι για λάθη.

«Θα πάρει διαστάσεις παγκόσμια το πράγμα, διότι πολλά τα εγκλήματα που κάνετε εναντίον μου και σκοπίμως μάλιστα, όχι από λάθη, σκοπίμως», ανέφερε.

Ο κ. Πίπης απέρριψε τις κατηγορίες, σημειώνοντας ότι οι διαφορές του ιδιοκτήτη με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και δεν αφορούν μόνο τη δική του θητεία. «Δηλαδή έχουμε κάτι να χωρίσουμε εμείς με τον Μέλιο; Έχουμε κάποιο κέρδος;», διερωτήθηκε.

Τι είπε για την αρκούδα

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό του Σαββάτου, ο κ. Μενελάου επέμεινε ότι η αρκούδα ουδέποτε βγήκε εκτός της εξωτερικής περίφραξης του πάρκου, αλλά παρέμεινε στον ιδιωτικό χώρο της επιχείρησης.

Όπως εξήγησε, ενημέρωσε ο ίδιος την Αστυνομία, επειδή φοβήθηκε μήπως το ζώο τρομάξει από κάποιο άλλο άγριο ζώο και επιχειρήσει να διαφύγει.

Υποστήριξε ότι κατάφερε να το οδηγήσει πίσω στο κλουβί του χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε άλλου, ενώ για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκτός του χώρου κράτησής του παρέπεμψε στις εξετάσεις της Αστυνομίας.

«Οι επισκέπτες πηγαίνουν με δική τους ευθύνη»

Η συζήτηση πήγε και στην ασφάλεια των επισκεπτών, με τον κ. Πίπη να αναφέρει, απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών, ότι το Melios Zoo Park δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου και πως όσοι επιλέγουν να επισκεφθούν τον χώρο το πράττουν με δική τους ευθύνη.