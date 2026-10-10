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Επείγουσα ανακοίνωση προς τους κατοίκους του Παλαιομετόχου και των γειτονικών κοινοτήτων εξέδωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο, έπειτα από πληροφορία ότι αρκούδα φέρεται να έχει διαφύγει από το Melios Zoo Park.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κάτοικοι καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για άγριο ζώο που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ασφάλεια.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην πλησιάζουν την αρκούδα και να μην επιχειρήσουν να την κυνηγήσουν ή να την παγιδεύσουν.

Παράλληλα, συστήνεται στους κατοίκους να κρατούν τα παιδιά και τα κατοικίδιά τους σε ασφαλείς χώρους.

Σε περίπτωση εντοπισμού του ζώου, οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να ενημερώσουν αμέσως τον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ζητά επίσης από τους κατοίκους να ενημερώσουν τα μέλη των οικογενειών τους και να κοινοποιήσουν την ανακοίνωση.