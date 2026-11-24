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Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και τον πανικό που επικράτησε, φωτίζουν τα μηνύματα που αντάλλαξε η γραμματέας της προφυλακισμένης γιατρού με τον σύντροφό της.

Ο διάλογος που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, γίνεται ενώ το ΕΚΑΒ έχει ήδη καταφθάσει στο Κολωνάκι και ενώ έχουν αποτύχει όλες οι υπόλοιπες «προσπάθειες» ανάνηψης του τραγουδιστή.

Η γραμματέας περιγράφει -«τρέμοντας», όπως η ίδια λέει- την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας από τον σύντροφό της πιεστικά να μην αποκαλύψει τίποτα από όσα άκουσε.

-Γραμματέας: Αγάπη τρέμω ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή, ο Μαζωνάκης εδώ. Μη πεις τίποτα σε κανέναν.

– Φίλος: Το εννοείς; Πέθανε;

– Γραμματέας: Είναι άσπρος. Του κάναμε αδρεναλίνη, περιμένουμε ΕΚΑΒ. Είναι ηλίθια η τύπισσα.

– Φίλος: Επικοινωνεί;

– Γραμματέας: Όχι τίποτα. Δεν μπορώ να γράφω. Τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. Δεν έχει παλμούς είναι κάτασπρος. Έχει πάθει μυδρίαση.

– Φίλος: Του έβαλε ηρεμιστικό;

– Γραμματέας: Μέθη.

– Φίλος: Ενώ ξέρει το ιστορικό του; Έχει αντίδοτο η μέθη;

– Γραμματέας: Δεν ξέρω, προποφόλη λέει, έβαλα. Ψάχνουμε απινιδωτή

«Κλόουν η γυναίκα όχι γιατρός»

Σε άλλο σημείο υπάρχει η εξής ανταλλαγή μηνυμάτων:

– Φίλος: Οξυγόνο του έβαλε;

– Γραμματέας: Του κάνουνε μαλάξεις, ήρθε το ΕΚΑΒ

– Φίλος: Μιλάμε για κλόουν η γυναίκα όχι γιατρός

– Γραμματέας: Μη πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγανε στον δικηγόρο και μου είπαν να μείνω εδώ

«Πέθανε, μην πεις τίποτα πουθενά»

Η γραμματέας λέει στη συνέχεια ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε και ο φίλος της την συμβουλεύει να μιλήσει με τον γιατρό και τον δικηγόρο για το τι θα λέει για την υπόθεση.

– Γραμματέας: Πέθανε, μην πεις τίποτα πουθενά από όσα σου είπα, ορκίσου

– Φίλος: Ε, καλά θα βγουν όλα στην τηλεόραση. Η γιατρός θα πάει για ανθρωποκτονία. Πάρε τον γιατρό και πες του να σου λέει ο δικηγόρος τι θα λες.

cnn.gr