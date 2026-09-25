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Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η 56χρονη νοσηλεύτρια που είχε καταθέσει για όσα συνέβησαν στο ιατρείο φέρεται να παρουσίασε ενώπιον του ανακριτή σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχε αρχικά αναφέρει στην Αστυνομία.

Η νοσηλεύτρια περιέγραψε, μεταξύ άλλων, τη στιγμή της κατάρρευσης του τραγουδιστή, αναφλερθηκε σε αναζήτηση αντίδοτου προκειμένου να ξυπνήσει, αλλά και σε οδηγίες που, όπως υποστήριξε, είχαν δοθεί στο προσωπικό του ιατρείου για το τι θα έπρεπε να αναφέρουν στις Αρχές.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, εκφράζοντας προβληματισμό για τη θεραπεία που του είχε προταθεί και για το κόστος της.

Η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας

Ενώπιον του ανακριτή, η 56χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να άλλαξε όσα είχε καταθέσει αρχικά στην Αστυνομία σχετικά με την ώρα κατά την οποία έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε: «Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 15:30 γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός. Εγώ έφθασα στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, ήταν μέσα ήδη όταν έφθασα».

Η ίδια περιγράφει στη συνέχεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής κατέρρευσε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο.

Όπως ανέφερε: «Μέχρι τις 16.00 ήταν όλα καλά».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, έγιναν δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η πρώτη ήταν με αναισθησιολόγο και η δεύτερη με τον άνθρωπο από τον οποίο είχε προμηθευτεί το ιατρείο τον απινιδωτή.

«Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 16 με 16:10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε πάρει τον απινιδωτή», ανέφερε.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να είπε ότι κατά τη δεύτερη επικοινωνία τέθηκε το ερώτημα γιατί ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, με την απάντηση που, όπως υποστήριξε, έλαβαν να είναι ότι η συσκευή έπρεπε να ήταν φορτισμένη.

Η πλασμαφαίρεση και τα μηχανήματα

Κατά την εξέτασή της από τον ανακριτή, η 56χρονη νοσηλεύτρια ερωτήθηκε και για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, δεν γνώριζε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν παράνομα.

«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι;» και πρόσθεσε: «Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα».

Η συγκεκριμένη κατάθεση αποτελεί ένα από τα σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκρισης.

Η θέση της οικογένειας Μαζωνάκη

Από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος Λυκούδης αμφισβητεί όσα ανέφερε η νοσηλεύτρια, χαρακτηρίζοντας ψευδή την κατάθεσή της.

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στη γιατρό

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ένα μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

Στο μήνυμα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να εκφράζει απορίες σχετικά με το ποσό που έπρεπε να καταβάλει για τη θεραπεία, αλλά και επιφυλάξεις για το εάν θα προχωρούσε.

Το μήνυμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, αναφέρει: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω έξι ή τρεις χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία, πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά».

Η συγκεκριμένη επικοινωνία φέρεται να επιβεβαιώνεται και από τον υπνοθεραπευτή.

Όπως ανέφερε: «Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες».

Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να έχει αναφερθεί σε μήνυμα που έστειλε προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί, σχετικά με δικό του προγραμματισμένο ραντεβού: «Θα τον στριμώξω», αναφερόμενος στο δικό μου ραντεβού για την Τέταρτη απόγευμα.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και οι επικοινωνίες με τη μάνατζερ

Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι γνωστή μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη επικοινωνούσε μαζί του και επέμενε να αναλάβει τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, το πρώτο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ έγινε στις 27 Αυγούστου, στις 11:02 το πρωί.

«Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζωνάκη για να κάνει υπνοθεραπεία».

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε αρχικά να αναλάβει τον τραγουδιστή, επικαλούμενος το ιστορικό του στο Δρομοκαΐτειο. Όπως όμως υποστήριξε, η μάνατζερ επέμεινε.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στη μία το μεσημέρι, φέρεται να επικοινώνησε ξανά μαζί του προκειμένου να κλειστεί ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο υπνοθεραπευτής δέχθηκε και αρχικά το ραντεβού προγραμματίστηκε για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, ωστόσο, άλλαξε και ορίστηκε για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, σε εστιατόριο στο Ψυχικό.

Τα ντοκουμέντα από την πλασμαφαίρεση

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο βρίσκονται και τα στοιχεία που αφορούν την πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στις φωτογραφίες – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews αποτυπώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η διαδικασία λεπτό προς λεπτό.

Η ιατρική πράξη φέρεται να ξεκινά στις 14:14:42.

Στη συνέχεια, από τις 14:25:32 έως τις 14:26:32, καταγράφονται συναγερμοί, καθώς η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο.

Κάθε λειτουργία συναγερμού ακολουθείται από λειτουργία επικύρωσης, ενώ στα διαγράμματα αποτυπώνεται, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η σταδιακή αύξηση των τιμών της φλεβικής πίεσης.

Η πρώτη παύση της θεραπείας καταγράφεται στις 15:22:54.

Ακολουθούν τρεις συναγερμοί και, στις 15:46, η πλασμαφαίρεση συνεχίζεται.

Στα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, η φλεβική πίεση εμφανίζεται να αυξάνεται ολοένα περισσότερο, ενώ στις 16:28:17 καταγράφεται η επιστροφή του αίματος.

Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων

Παράλληλα, ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων.

Για το τι μπορεί να προκύψει από την εξέταση των επικοινωνιών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε: «Δεν μπορούμε να έχουμε περιεχόμενο κλήσεων των συνομιλιών, είναι όμως σε θέση οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να διαπιστώσουν γραπτές συνομιλίες και να τις ανακτήσουν σε περίπτωση που έχουν διαγραφεί».

Έτσι, στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν και οι γραπτές επικοινωνίες των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα μηνύματα που έχουν ήδη καταγραφεί και όσα ενδεχομένως μπορούν να ανακτηθούν.

Αναμένουν την εξέλιξη της ανάκρισης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν αναμένεται να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, καθώς αναμένουν να προχωρήσει η ανάκριση και να συγκεντρωθεί νέο αποδεικτικό υλικό.

Η υπόθεση βρίσκεται έτσι σε κρίσιμο στάδιο, με την ανακριτική διαδικασία να εξετάζει τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, τα στοιχεία από την ιατρική διαδικασία, τις επικοινωνίες, αλλά και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

ertnews.gr