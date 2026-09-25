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Τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, σχολίασε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, σε τηλεοπτική του παρέμβαση.

«Έχω εμπιστοσύνη στον κύριο ανακριτή που διευθύνει την ανάκριση, γιατί πια δεν είναι θέμα της Αστυνομίας. Έχει φύγει από το στάδιο της προανάκρισης, έχουμε περάσει στο στάδιο της ανάκρισης. Προΐσταται πια ο ανακριτής όλων των ανακριτικών ερευνών, άρα η Αστυνομία μόνο να δεχθεί εντολές από τον ανακριτή έχει», είπε αρχικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης και τόνισε ότι «το κατηγορητήριο σε επίπεδο προσώπων και κατηγοριών είναι πια αποκλειστική ευθύνη του ανακριτή και δεν έχει να κάνει με την Αστυνομία».

Λυκούδης: «Ψευδής» η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης του ιατρείου

Στη συνέχεια, ο Χαράλαμπος Λυκούδης χαρακτήρισε «ψευδή» τη χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης του ιατρείου, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος που δόθηκε είναι «ύποπτος». «Δόθηκε μία ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία άσκησης προσφυγής αποφυλάκισης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα ασκήσει ο γιατρός. Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος, γιατί σε αυτή την κατάθεση επιβεβαιώνει η εργαζόμενη ότι έκανε μια κλήση στην αναισθησιολόγο, επιβεβαιώνει ότι δέχθηκε μια κλήση πριν δώσει την κατάθεση από τη γιατρό προκειμένου να συνεννοηθούν, επιβεβαιώνει τη μέθη και επιβεβαιώνει και τον χρόνο. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι έτσι κι αλλιώς αποδεδειγμένα. Θα προέκυπταν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου και η μέθη από τις τοξικολογικές. Άρα παραβιάζει ανοιχτές θύρες», συνέχισε ο κ. Λυκούδης και έκανε λόγο για «αρχιτεκτονική υπεράσπισης του γιατρού».

«Λέει λοιπόν στην κατάθεσή της αυτή ότι στις 15:30 κοιμήθηκε ο γιατρός στον καναπέ, τον κοινόχρηστο του ιατρείου, τη στιγμή που μέσα υπήρχε ένας ασθενής που έχει πάθει ανακοπή – γιατί τα 45 τελευταία λεπτά ο Γιώργος έχει αποδεδειγμένα πάθει ανακοπή. Έχουμε λοιπόν την ώρα που ένας ασθενής έχει πάθει ανακοπή ο γιατρός που προΐσταται του ιατρείου να κοιμάται στον καναπέ και μετά ήσυχος να πηγαίνει να εξετάζει έναν άλλον ασθενή και μάλιστα να του δίνει στις 16:06 παραπεμπτικό», είπε ο κ. Λυκούδης και υποστήριξε ότι η κατάθεση είναι «υποβολιμαία» και «καθοδηγούμενη». «Έχει γίνει αποκλειστικά για την υπεράσπιση του γιατρού. Δεν λέει αλήθεια η εργαζόμενη», τόνισε.

«Όποιος δεν πει την αλήθεια σε αυτή την υπόθεση θα καθίσει στο σκαμνί. Και όχι για μια πράξη, όχι μόνο για την ψευδή κατάθεση. Θα καθίσει για υπόθαλψη εγκληματία και τυχόν συνέργεια σε πράξεις. Γιατί όταν πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση μιας πράξης βοηθάς με οποιονδήποτε τρόπο και μετά συγκαλυπτικά, θα δούμε αν διαμορφώνονται οι συνθήκες και για συνέργεια. Τους έδωσα την ευκαιρία να πουν την αλήθεια. Δεν θέλουν να πάρουν την ευκαιρία να πουν την αλήθεια», πρόσθεσε ο κ. Λυκούδης.

«Εγώ έχω μια εντολή από την οικογένεια να σταθώ αρωγός στην ανάδειξη της αλήθειας, και όποιοι κι αν είναι οι υπαίτιοι και οι υπεύθυνοι να πληρώσουν», συνέχισε ο κ. Λυκούδης σε ερώτηση για τη στάση της οικογένειας στο αν έχει ευθύνες ο ΙΣΑ.

«Έχω υποχρέωση, και προσωπική και θεσμική και επαγγελματική, να δώσω όλο μου το είναι και τον καλύτερό μου εαυτό στην ανάδειξη αυτής της αλήθειας» είπε σε άλλο σημείο ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Η οικογένεια Μαζωνάκη δεν έχασε τον Μαζωνάκη, δεν έχασε τον καλλιτέχνη. Έχασε τον άνθρωπό της, έχασαν το παιδί τους και τον αδελφό τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στον άνθρωπο. Όταν ενταφιάζεις τον γιο σου και τον αδελφό σου, υφίστασαι τον μεγαλύτερο πόνο. Όπως η κάθε μέση ελληνική οικογένεια, θέλει το αυτονόητο. Να αναδειχθεί τι έγινε και να πληρώσουν όσοι φταίνε» είπε. Σχετικά με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ανέφερε ότι η πλευρά Μαζωνάκη έχει κάνει αίτημα να επιβαρυνθεί η οικογένεια με το κόστος, προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι εξελίξεις.

iefimerida.gr