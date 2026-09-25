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Πανικός επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, μετά από έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτους.

Υπενθυμίζεται ότι απεγκλωβίστηκαν τρεις γυναίκες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ακόμη ένα άτομο από θραύσματα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους.

Παράλληλα, ζημιές προκλήθηκαν σε οκτώ σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Δείτε εικόνες από τα συντρίμμια στην Πλάκα, μετά την έκρηξη

«Ανεβήκαμε πάνω στην ταράτσα και είδαμε πολύ έντονους καπνούς»

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στο Orange Press αναφορικά με το πώς έζησε τη στιγμή της έκρηξης.

«Γύρω στις 7:30 ακούσαμε κάτι που μας φάνηκε σαν βόμβα. Έπεσαν τα κάδρα, έπεσε ο καφές. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το ωστικό κύμα. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ήμασταν σίγουροι ότι ήταν βόμβα ή ότι έπεσε κάποιος τοίχος από κάποια έργα. Τρομάξαμε όλοι. Ανεβήκαμε πάνω στην ταράτσα να δούμε τι έγινε και είδαμε πολύ έντονους καπνούς», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Απ’ ότι πληροφορηθήκαμε, ουσιαστικά ήταν μία έκρηξη. Ήταν πολύ τρομακτικό για όλους. Ήμασταν 40-50 μέτρα (σ.σ. από την έκρηξη). Εκτός από κάποια κάδρα, δεν έπεσε κάτι άλλο εύθραυστο. Ίσως μία ρωγμή σε γωνία άνοιξε λίγο. Γύρω γύρω στη γειτονία είχε ζημιές».

*Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi

*Πηγή βίντεο: reader.gr

iefimerida.gr