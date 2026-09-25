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Στους πρώτους μήνες του 2027 παραμένει προγραμματισμένη η ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil στο Ιόνιο, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο και επικεφαλής παγκόσμιων ερευνών της εταιρείας, δρ John Ardill.

Η γεώτρηση σχεδιάζεται στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο, στην παραχώρηση του οποίου η ExxonMobil εισήλθε τον Νοέμβριο του 2025. Η αμερικανική εταιρεία κατέχει ποσοστό 60%, η Energean 30% και η HelleniQ Energy 10%.

Σύμφωνα με τον υπουργό, κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι οι εργασίες προχωρούν βάσει του σχεδιασμού και ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει σε ισχύ.

«Επιβεβαιώσαμε ότι προχωρούμε σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας και ότι ο στόχος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση τους πρώτους μήνες του 2027, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, παραμένει σταθερός», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

Έμφαση στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η τήρηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων είναι κρίσιμη, καθώς κάθε βήμα που ολοκληρώνεται ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και την εμπιστοσύνη των μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων στις προοπτικές της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη μεθοδικού σχεδιασμού και ταχείας υλοποίησης, με τήρηση όλων των διεθνών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. «Οι στόχοι που θέτουμε γίνονται πράξη», δήλωσε.