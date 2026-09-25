Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η αλλαγή στη διατύπωση του τίτλου του Μεχμέτ Χαρμαντζί, μετά τις έντονες αντιδράσεις του ΕΛΑΜ, αποτέλεσε την αφορμή για μια εξέλιξη που δεν είχε προβλεφθεί στο Cyprus Forum. Ο Χαρμαντζί αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση, με τον Χαράλαμπο Προύντζο να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο την επόμενη ημέρα, σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης

Όπως πληροφορείται το philenews, αυτό που συνηθίζεται σε επίσημες κοινές εμφανίσεις ή παρεμβάσεις των δύο, είναι να χρησιμοποιείται η διατύπωση «ηγέτες της Ελληνοκυπριακής/Τουρκοκυπριακής κοινότητας της Λευκωσίας», ή ακόμα να αποφεύγεται εντελώς η όποια αναφορά σε ιδιότητα. Αυτό γίνεται για λειτουργικούς λόγους και προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Πιο απλά, ώστε τα πράγματα να μην κολλούν στους τύπους και οι κοινές δράσεις να μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς πρόβλημα.

Σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που έγινε το λάθος στη διατύπωση και το Cyprus Forum έσπευσε να προβεί σε διόρθωση, δίνοντας την εντύπωση ότι υπέκυψε σε πιέσεις του ΕΛΑΜ, ο Μεχμέτ Χαρμαντζί έκρινε ότι η απόσυρση είναι πλέον μονόδρομος. Παράλληλα, θεώρησε ότι με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα θα ήταν σαν ο ίδιος να συναινούσε σε υποβάθμιση της θέσης των Τουρκοκυπρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ποτέ δεν ζήτησε τη διατύπωση «Δήμαρχος του τουρκικού Δήμου Λευκωσίας» την οποία του είχαν δώσει στην αρχή οι διοργανωτές, όπως δεν το πράττει γενικότερα σε εμφανίσεις του στις ελεύθερες περιοχές.

Χαρμαντζί: Η γενναία απόφαση είναι του Προύντζου

Σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μεχμέτ Χαρμαντζί υπέδειξε ότι αυτό που αξίζει να προβληθεί από τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από το Cyprus Forum δεν είναι η δική του αποχώρηση. «Είναι η αλληλεγγύη του αγαπητού μου φίλου, Δημάρχου Χαράλαμπου Προύντζου», είπε.

Εξήγησε επιπρόσθετα ότι δεν είχε τεθεί θέμα τίτλου, αφού είχε συμμετάσχει σε πολλές κοινές εκδηλώσεις «στον νότο», καθώς και στο εξωτερικό, με τον τίτλο του Ηγέτη (ή Εκπροσώπου) της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας της Λευκωσίας. Το πρόβλημα, σημείωσε, ήταν «η μονομερής, ανεπιφύλακτη και δημόσια υποταγή του Cyprus Forum στις απαιτήσεις μιας ρατσιστικής και διχαστικής μηχανής προπαγάνδας».

Ο Μεχμέτ Χαρμαντζί εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Χαράλαμπο Προύντζο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του ως γενναία και τον ευχαρίστησε γι’ αυτό «εκ μέρους όλων των Κυπρίων που εξακολουθούν να πιστεύουν στην ειρήνη και την επανένωση της Κύπρου».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως «ανεξάρτητα από τίτλους και αξιώματα» θα συνεχίσουν να στέκονται ενωμένοι «απέναντι σε κάθε δύναμη που επιχειρεί να σπείρει το μίσος και τη διχόνοια στις κοινότητές μας, και στις δύο πλευρές του νησιού».

Cyprus Forum: Ουδέποτε υποκύψαμε στο ΕΛΑΜ

Εκπρόσωπος του Cyprus Forum που μίλησε στο philenews απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι υπέκυψαν στις απαιτήσεις του ΕΛΑΜ, τονίζοντας παράλληλα ότι αφού διαπιστώθηκε το λάθος έπρεπε να διορθωθεί.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ανακαλούσαν την πρόσκληση, όπως απαιτούσε το ΕΛΑΜ, όμως ο συγκεκριμένος τίτλος που είχε δοθεί δεν ήταν αποδεκτός από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτό που παραδέχεται το Cyprus Forum είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει καλύτερη συνεννόηση εξ αρχής ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη.

Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα

Προύντζος και Χαρμαντζί θα απένειμαν μαζί το «Βραβείο Ειρήνης και Δημοκρατίας» σε έναν Ελληνοκύπριο και έναν Τουρκοκύπριο. Η αρχική διατύπωση για τον Μεχμέτ Χαρμαντζί από το Cyprus Forum ήταν «Δήμαρχος του τουρκικού Δήμου Λευκωσίας».

Όταν το ΕΛΑΜ αντιλήφθηκε αυτή τη διατύπωση, αντέδρασε έντονα, ωστόσο δεν αρκέστηκε απλώς στη διατύπωση. Επέκρινε γενικότερα τη συμμετοχή του Μεχμέτ Χαρμαντζί στη διοργάνωση και απαίτησε την ανάκληση της πρόσκλησης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι έλαβαν πρόσκληση και δικά τους στελέχη να συμμετέχουν στο Cyprus Forum, αλλά αρνήθηκαν λόγω της συμμετοχής «αξιωματούχων» του ψευδοκράτους.

Το Cyprus Forum στη χθεσινή του ανακοίνωση επισήμανε ότι παρά την απαίτηση του ΕΛΑΜ για απόσυρση της πρόσκλησης, κάτι τέτοιο δεν επρόκειτο να συμβεί. Διαπίστωσαν όμως ότι η αρχική διατύπωση του τίτλου για τον Μεχμέτ Χαρμαντζί δεν ήταν αποδεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Έτσι, αποφασίστηκε να αντικατασταθεί με τον τίτλο που είχε χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες συναντήσεις των δύο. Ακολούθησε επικοινωνία μαζί τους για ενημέρωση και επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος υπήρχε.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Μεχμέτ Χαρμαντζί ενημέρωσε μέσω επιστολής για την απόφαση του να αποσυρθεί. Την επόμενη μέρα, ενημέρωσε ο Χαράλαμπος Προύντζος ότι αποφάσισε να αποσυρθεί και ο ίδιος, σε ένδειξη αλληλεγγύης.