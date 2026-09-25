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Έπειτα από εξετάσεις η Τροχαία Αμμοχώστου εντόπισε το όχημα και τον οδηγό που φέρεται να παρέσυρε ζευγάρι τουριστών από τη Βρετανία, 28 και 29 χρόνων, τα ξημερώματα της Κυριακής και έπειτα εγκατέλειψε τη σκηνή.

Το όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ανήκει σε 19 από τη Βουλγαρία, ο οποίος όταν προσεγγίστηκε από αστυνομικούς παρουσίασε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Ο νεαρός εξετάστηκε από ψυχίατρο και εκδόθηκε διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας του στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Όταν πάρει εξιτήριο αναμένεται ν’ ανακριθεί και να κινηθούν όλες οι διαδικασίες για την ποινική δίωξή του.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο νεαροί επέστρεφαν πεζοί στο κατάλυμα στο οποίο διαμένουν, έπειτα από διασκέδαση σε νυκτερινό κέντρο της περιοχής Περνέρα στο Παραλίμνι. Γύρω στις 4 τα ξημερώματα, καθώς περπατούσαν σε χωματόδρομο στην οδό Βρυσουδιών με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Αγίας Τριάδας αυτοκίνητο τους παρέσυρε. Αμέσως μετά την σύγκρουση ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε τη σκηνή.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Η 28χρονη έτυχε των πρώτων βοηθειών και έλαβε εξιτήριο. Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του 29χρονου, ο οποίος είχε διασωληνωθεί αφού φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί και συνεχίζει να νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.