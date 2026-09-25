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Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026

Διαπανεπιστημιακή και διεπιστημονική συνεργασία για την κατανόηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών βίας.

Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού, μέσω της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, συμμετέχει ενεργά στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Μορφές Βίας», η οποία διοργανώνεται από την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ), σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή, τη Φιλοσοφική Σχολή και τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λεμεσού στη διοργάνωση είναι θεσμική και επιστημονική, καθώς η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών εκπροσωπείται τόσο στην Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή, όσο και στο ίδιο το Επιστημονικό Πρόγραμμα της Ημερίδας, με τη συμμετοχή μελών του ακαδημαϊκού και διδακτικού προσωπικού της. Συγκεκριμένα, με εισηγήσεις συμμετέχουν:

Δήμητρα Σορβατζιώτη , Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αντιπρύτανης Διεθνών Υποθέσεων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Λεμεσού.

, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αντιπρύτανης Διεθνών Υποθέσεων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Λεμεσού. Μαρία Σακελλαρίου , Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λεμεσού, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λεμεσού, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παναγιώτης Κοσμάς , Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λεμεσού.

, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λεμεσού. Συμεών Νικολιδάκης, Διδάκτωρ, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού.

Η παρουσία των μελών της Σχολής στο Επιστημονικό Πρόγραμμα αναδεικνύει την ενεργό συμβολή του Πανεπιστημίου Λεμεσού στον διεπιστημονικό διάλογο για τις σύγχρονες μορφές βίας, μέσα από διαφορετικές επιστημονικές οπτικές και γνωστικά πεδία.

Η Ημερίδα αναδεικνύει τη σημασία της διαπανεπιστημιακής και διεπιστημονικής συνεργασίας για την προσέγγιση ενός σύνθετου και πολυπαραγοντικού κοινωνικού φαινομένου, το οποίο λαμβάνει διαφορετικές μορφές και εκδηλώνεται σε πολλαπλά πεδία της ατομικής και συλλογικής ζωής. Στο επίκεντρο της Ημερίδας βρίσκονται τέσσερις σύγχρονες και αλληλένδετες εκφάνσεις της βίας: η βία στο σχολείο, η βία στο διαδίκτυο, η ενδοοικογενειακή βία και η βία στον αθλητισμό. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και εκπρόσωποι θεσμικών και κοινωνικών φορέων θα συζητήσουν τις διαστάσεις και τις επιπτώσεις του φαινομένου, καθώς και ζητήματα πρόληψης, προστασίας και αποτελεσματικής παρέμβασης.

Ιδιαίτερη συμβολή στη διοργάνωση έχει η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λεμεσού, Καθηγήτρια Μαρία Σακελλαρίου, η οποία συμμετέχει στην Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή της Ημερίδας, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την επιστημονική της επιμέλεια.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λεμεσού στην πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει τη δέσμευσή του για την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, της διεπιστημονικής προσέγγισης και της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα, δημιουργεί έναν χώρο ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων που δραστηριοποιούνται καθημερινά στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας.

Η Επιστημονική Ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα επιστημονικού διαλόγου, προβληματισμού και ανταλλαγής καλών πρακτικών, με προσανατολισμό όχι μόνο στην κατανόηση των σύγχρονων μορφών βίας, αλλά και στην αναζήτηση αποτελεσματικών δρόμων πρόληψης και κοινωνικής παρέμβασης.