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Ο εκσυγχρονισμός των αρμάτων μάχης ΑΜΧ-30 προχωρεί, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Εθνικής Φρουράς λαμβάνονται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και όχι από ένα πρόσωπο. Ελλείψει εναλλακτικής λύσης για το αρματικό δυναμικό αυτή τη στιγμή, τα υφιστάμενα άρματα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να συνεχίσουν να καλύπτουν τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, είπε.

Στο περιθώριο της τελετής διαβεβαίωσης των ΣΥΟΠ της 17ης σειράς στο ΚΕΝ Λάρνακας, ο κ. Πάλμας κλήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια» που αναφέρεται σε συμφωνία του Υπαρχηγού της ΕΦ για τοποθέτηση θερμικών καμερών στα άρματα μάχης ΑΜΧ-30 με κόστος €25 εκ. ενώ η εφημερίδα επικαλείται πηγές που αναφέρουν την ύπαρξη άκρως απόρρητης έκθεσης, η οποία εισηγείται την απόσυρση των συγκεκριμένων αρμάτων.

Στις δηλώσεις του ο Υπουργός κ. Πάλμας ανέφερε ότι οι αποφάσεις που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα της Εθνικής Φρουράς δεν λαμβάνονται από ένα πρόσωπο. Όπως εξήγησε, υπάρχουν καθορισμένες διαδικασίες, οι οποίες προσδιορίζονται από τη νομοθεσία για την εσωτερική λειτουργία του Υπουργείου Άμυνας.

Σημείωσε ότι για να φτάσει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα στην έγκριση κονδυλίων για την αναβάθμισή του, απαιτείται η εμπλοκή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, της Διεύθυνσης Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και η τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών για την προκήρυξη προσφορών.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, απαιτείται η έγκριση των σχετικών κονδυλίων από την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής και η απελευθέρωσή τους.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι, όπως είναι διατυπωμένο το συγκεκριμένο δημοσίευμα, δημιουργείται η εντύπωση ότι ένας άνθρωπος αποφάσισε για την αναβάθμιση.

Σε ό,τι αφορά, ωστόσο, την ουσία του ζητήματος, επιβεβαίωσε ότι προχωρεί η αναβάθμιση του συγκεκριμένου εξοπλιστικού προγράμματος.

Χαρακτήρισε τα άρματα ομολογουμένως παλαιά, σημειώνοντας ωστόσο ότι, από τη στιγμή που σήμερα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για το αρματικό δυναμικό, η Εθνική Φρουρά οφείλει να εκσυγχρονίσει τα άρματα που διαθέτει και να τα προσαρμόσει στις νέες συνθήκες και στα νέα δεδομένα.

Στόχος, όπως είπε, είναι να μπορεί το στράτευμα και η Εθνική Φρουρά να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αποστολή τους.

Ερωτηθείς για το επόμενο βήμα, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι μέσα από το SAFE, αλλά και μέσα από τον προϋπολογισμό της Εθνικής Φρουράς και του Υπουργείου Άμυνας, προχωρεί καθημερινά η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε παράλληλα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε ισχυρίστηκε πως αποτελεί οποιαδήποτε στρατιωτική υπερδύναμη ή κράτος με μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα.

Είπε, ωστόσο, ότι δεδομένου πως στην Κύπρο υπάρχει κατοχή εδώ και 52 χρόνια, η χώρα οφείλει να αναπτύσσει, να ενισχύει και να ενδυναμώνει την αποτρεπτική της ισχύ, σε τέτοιο βαθμό ώστε να αξίζει τον κόπο να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της πατρίδας.

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει πληροφορίες της εφημερίδας «Αλήθεια» περί ύπαρξης απόρρητης έκθεσης που εισηγείται την απόσυρση των συγκεκριμένων αρμάτων, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο είναι σωστό να συζητείται δημοσίως η απόσυρση, η καταλληλότητα ή μη ενός εξοπλιστικού προγράμματος.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι πως τα συγκεκριμένα άρματα είναι παλαιά.

Με τον εκσυγχρονισμό που προωθείται, πρόσθεσε, θα τους δοθούν τέτοιες δυνατότητες ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς μέχρι να ανανεωθεί το αρματικό δυναμικό.

ΚΥΠΕ